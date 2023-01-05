Stellantis налагодить випуск електричних літальних таксі нестандартної конструкції (відео)
Archer Midnight, літальне таксі, злітає та сідає вертикально й розраховане на 4 пассажирів. Воно може розвивати швидкість до 240 км/год, його запас ходу становить 160 км.
Концерн Stellantis відкриває собі новий напрямок діяльності. Транснаціональний автогігант займеться розробкою літальне таксі. Про це повідомляється на офіційному сайті концерну.
Stellantis підписав угоду про співпрацю з компанією Archer Aviation, яка займається розробкою електричних конвертопланів. Автоконцерн готовий інвестувати в новий бізнес 150 мільйонів доларів.
Archer Midnight, літальне таксі, планують випускати на підприємстві в американському штаті Джорджія. Перші його екземпляри зберуть у 2024 році.
Archer Midnight — нестандартний електричний конвертоплан із 12 електромоторами, кожен із яких обертає окремий гвинт. На кожні два двигуни призначається по батареї — це забезпечує автономність і дозволяє продовжувати політ у разі виходу з ладу однієї з силових установок.Важливо
Електричне повітряне таксі злітає та сідає вертикально. Воно розвиває швидкість до 240 км/год і має запас ходу 160 км.
Archer Midnight розрахований на пілота й чотирьох пасажирів або 450 кг вантажу. Розробники вважають, що найвигідніше експлуатувати літальне таксі в коротких перельотах тривалістю 10 хвилин на відстані до 32 км.
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