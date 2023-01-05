Stellantis налагодить випуск електричних літальних таксі нестандартної конструкції (відео)

Archer Midnight, літальне таксі, злітає та сідає вертикально й розраховане на 4 пассажирів. Воно може розвивати швидкість до 240 км/год, його запас ходу становить 160 км.

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Концерн Stellantis відкриває собі новий напрямок діяльності. Транснаціональний автогігант займеться розробкою літальне таксі. Про це повідомляється на офіційному сайті концерну.

[ + – ] Archer Midnight злітає ТА сідає вертикально Фото: Stellantis

Stellantis підписав угоду про співпрацю з компанією Archer Aviation, яка займається розробкою електричних конвертопланів. Автоконцерн готовий інвестувати в новий бізнес 150 мільйонів доларів.

Archer Midnight, літальне таксі, планують випускати на підприємстві в американському штаті Джорджія. Перші його екземпляри зберуть у 2024 році.

[ + – ] Повітряне таксі може перевозити чотирьох пасажирів або 450 кг вантажу Фото: Stellantis

Archer Midnight — нестандартний електричний конвертоплан із 12 електромоторами, кожен із яких обертає окремий гвинт. На кожні два двигуни призначається по батареї — це забезпечує автономність і дозволяє продовжувати політ у разі виходу з ладу однієї з силових установок.

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Електричне повітряне таксі злітає та сідає вертикально. Воно розвиває швидкість до 240 км/год і має запас ходу 160 км.

Archer Midnight розрахований на пілота й чотирьох пасажирів або 450 кг вантажу. Розробники вважають, що найвигідніше експлуатувати літальне таксі в коротких перельотах тривалістю 10 хвилин на відстані до 32 км.

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