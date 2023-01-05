В Італії створили незвичайне безпілотне авто: його можна підняти ліфтом у квартиру (відео)

Italdesign Climb-E — безпілотний чотириметровий мінівен. Він може їздити вперед і назад із однаковою швидкістю, а запас ходу становить 320 км.

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На шоу CES 2023 у Лас-Вегасі презентували концептуальний Italdesign Climb-E. Безпілотний електромобіль присвятили 55-річчю італійського кузовного ательє. Про це повідомляє офіційний сайт Italdesign.

[ + – ] Авто здатне проєкціювати зображення на асфальт

Новий Italdesign Climb-E – безпілотний мінівен довжиною 3969 мм та висотою 2180 мм. Він складається з двох секцій – верхньої пасажирської капсули та нижнього модуля із силовою установкою.

[ + – ] Зображення виводяться прямо на вікна у салоні авто

Електрокар Italdesign Climb-E оснащений 109-сильним двигуном і розвиває 120 км/год, причому з цією швидкістю він може їздити як вперед, так і назад. Батарея на 65 кВт∙год забезпечує запас ходу 320 км, а зарядити її у швидкому режимі на 80% можна за 15 хвилин. Також передбачено можливість бездротової зарядки.

[ + – ] Компактний електрокар можна підняти на ліфті у квартиру

Italdesign Climb-E повністю автономний і всередині немає керма чи педалей. У салоні встановлені численні дисплеї, також зображення проектуються на вікна і на асфальт перед авто.

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Головна "фішка" авто — інтеграція його в сучасний "розумний" будинок. Верхня секція Italdesign Climb-E відокремлюється від нижньої та може підніматися у квартиру на спеціальному ліфті. Так, пасажири сідають в авто, не виходячи на вулицю.

Italdesign – не єдине італійське ательє, яке представило на CES безпілотник. Аналогічний концепт створили і в Pininfarina.

Також Фокус повідомляв, що Toyota підготувала до CES відразу два безпілотні авто.