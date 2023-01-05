В Италии создали необычное беспилотное авто: его можно поднять на лифте в квартиру (видео)

Italdesign Climb-E — беспилотный четырехметровый минивэн. Он может ездить вперед и назад с одинаковой скоростью, а его запас хода составляет 320 км.

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На шоу CES 2023 в Лас-Вегасе презентовали концептуальный Italdesign Climb-E. Беспилотный электромобиль посвятили 55-летию итальянского кузовного ателье. Об этом сообщает официальный сайт Italdesign.

[ + – ] Авто способно проецировать изображения на асфальт

Новый Italdesign Climb-E – беспилотный минивэн длиной 3969 мм и высотой 2180 мм. Он состоит из двух секций – верхней пассажирской капсулы и нижнего модуля с силовой установкой.

[ + – ] Изображения выводятся прямо на окна в салоне авто

Электрокар Italdesign Climb-E оснащен 109-сильным мотором и развивает 120 км/ч, причем с этой скоростью он может ездить как вперед, так и назад. Батарея на 65 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 320 км, а зарядить ее в быстром режиме на 80% можно за 15 минут. Также предусмотрена возможность беспроводной зарядки.

[ + – ] Компактный электрокар можно поднять на лифте в квартиру

Italdesign Climb-E полностью автономный и внутри нет руля или педалей. В салоне установлены многочисленные дисплеи, также изображения проецируются и на окна и на асфальт перед авто.

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Главная "фишка" авто – интеграция его в современный "умный" дом. Верхняя секция Italdesign Climb-E отделяется от нижней и может подниматься в квартиру на специальном лифте. Таким образом пассажиры садятся в авто, не выходя на улицу.

Italdesign – не единственное итальянское ателье, представившее на CES беспилотник. Аналогичный концепт создали и в Pininfarina.

Также Фокус сообщал, что Toyota подготовила к CES сразу два беспилотных авто.