В Китае представили семиместный гибридный кроссовер с запасом хода 1150 км (фото)

Fengon Landian E5 отличается большим запасом хода и низким расходом топлива. Объем багажника составляет 934 л при сложенных задних сидениях.

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На автосалоне Haikou New Energy Auto Show 2023 в Китае компания Fengon представила свой новый кроссовер семиместный Landian E5. Гибридная силовая установка обеспечивает запас хода 1150 км. Подробности об авто рассказали на сайте CarNewsChina.

Fengon Landian E5 получил сдержанный, но стильный дизайн. Спереди расположены огромная решетка радиатора и светодиодные фары.

[ + – ] Задняя оптика объединена светодиодной полосой Фото: CarNewsChina

Сзади установлены продолговатые фонари, соединенные светодиодной полосой. Закругленная крышка багажника завершает общий силуэт кроссовера.

Габариты Fengon Landian E5:

Длина — 4760 мм

Ширина — 1865 мм

Высота — 1710 мм

Колесная база — 2785 мм

Fengon Landian E5 комплектуется 19-дюймовыми дисками с обтекаемым дизайном. На крыше установлены хромированные рейлинги для багажа.

В интерьере можно найти множество вставок из хрома и деревянные панели. В авто используется мультимедийная система на базе новейшей Huawei HiCar 3.0.

[ + – ] В интерьере установлены два экрана, которые выполняют роль приборной панели и мультимедийной системы Фото: CarNewsChina

Скошенное рулевое колесо делает салон авто более современным. За ним расположена виртуальная панель приборов. Звуковая система авто состоит из 12 динамиков.

Объем багажника Fengon Landian E5 составляет 934 л при сложенных задних сидениях. Стандартный объем багажника составляет 187 литров.

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Fengon Landian E5 оснащается гибридной силовой установкой с 1,5-литровым бензиновым двигателем. Автомобиль разгоняется от 0 до 100 км/ч за 2,9 секунды. Максимальный запас хода по WLTC составляет 1150 км при среднем расходе топлива 5,5 л на 100 км.

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