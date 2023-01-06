У Китаї представили семимісний гібридний кросовер із запасом ходу 1150 км (фото)

Fengon Landian E5 відрізняється великим запасом ходу та низькою витратою палива. Об'єм багажника складає 934 л зі складеними задніми сидіннями.

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На автосалоні Haikou New Energy Auto Show 2023 у Китаї компанія Fengon представила свій новий кросовер семимісний Landian E5. Гібридна силова установка забезпечує запас ходу 1150 км. Подробиці про авто розповіли на сайті CarNewsChina.

Fengon Landian E5 отримав стриманий, але стильний дизайн. Спереду розташовані величезні грати радіатора та світлодіодні фари.

[ + – ] Задня оптика об'єднана світлодіодною смугою Фото: CarNewsChina

Ззаду встановлені довгасті ліхтарі, з'єднані світлодіодною смугою. Закруглена кришка багажника завершує загальний силует кросовера.

Габарити Fengon Landian E5:

Довжина — 4760 мм

Ширина — 1865 мм

Висота — 1710 мм

Колісна база — 2785 мм

Fengon Landian E5 комплектується 19-дюймовими дисками з обтічним дизайном. На даху встановлені хромовані рейлінги для багажу.

В інтер'єрі можна знайти безліч вставок із хрому та дерев'яні панелі. В автомобілі використовується мультимедійна система на базі нової Huawei HiCar 3.0.

[ + – ] В інтер'єрі встановлені два екрани, які виконують роль панелі приладів і мультимедійної системи Фото: CarNewsChina

Скошене кермо робить салон авто сучаснішим. За ним розташована віртуальна панель приладів. Звукова система авто складається з 12 динаміків.

Об'єм багажника Fengon Landian E5 складає 934 л зі складеними задніми сидіннями. Стандартний об'єм багажника складає 187 літрів.

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Fengon Landian E5 оснащується гібридною силовою установкою з 1,5-літровим бензиновим двигуном. Автомобіль розганяється від 0 до 100 км/год за 2,9 секунди. Максимальний запас ходу WLTC становить 1150 км при середній витраті палива 5,5 л на 100 км.

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