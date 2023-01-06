Британцы назвали самые безопасные автомобили 2023 года

В списке самых безопасных автомобилей 2023 года доминируют полностью электрические или гибридные модели. Они оснащены передовым оборудованием, повышающим безопасность.

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Автомобильный исследовательский центр автостраховщиков из Великобритании Thatcham Research составил список самых безопасных новых автомобилей 2023 года. В рейтинг попали электромобили и кроссоверы. Об этом рассказали на портале AM Online.

Список самых безопасных автомобилей 2023 года основан на данных краш-тестов Euro NCAP. Все представленные в нем модели войдут в шорт-лист конкурса What Car? в категории "Лучшая безопасность".

Все автомобили в рейтинге получили пять звезд в тестах Euro NCAP. Они оснащены оборудованием, которое поможет обеспечить безопасность для водителя, пассажиров и других участников дорожного движения.

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Девять из десяти представленных авто являются полностью электрическими или гибридными моделями. При этом в список попали не только дорогие модели, но и бюджетные.

ТОП-10 самых безопасных автомобилей 2023 года:

BMW X1 Hyundai Ioniq 6 Lexus NX Mazda CX-60 Mercedes-Benz EQE Nissan Aryia Ora Funky Cat Smart #1 Tesla Model Y Toyota bZ4x

Ранее Фокус сообщал, что новые китайские автомобили показали себя в краш-тестах EuroNCAP лучше, чем некоторые современные авто европейского производства.