Британці назвали найбезпечніші автомобілі 2023 року

У списку найбезпечніших автомобілів 2023 домінують повністю електричні або гібридні моделі. Вони оснащені передовим обладнанням, що підвищує безпеку.

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Автомобільний дослідницький центр автостраховиків з Великобританії Thatcham Research склав список найбезпечніших нових автомобілів 2023 року. До рейтингу потрапили електромобілі та кросовери. Про це розповіли на порталі AM Online.

Список найбезпечніших автомобілів 2023 заснований на даних краш-тестів Euro NCAP. Усі представлені в ньому моделі увійдуть до шорт-листу конкурсу What Car? у категорії "Найкраща безпека".

Усі автомобілі у рейтингу отримали п'ять зірок у тестах Euro NCAP. Вони оснащені обладнанням, яке допоможе гарантувати безпеку водія, пасажирів та інших учасників дорожнього руху.

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Дев'ять із десяти представлених авто є повністю електричними або гібридними моделями. Водночас до списку потрапили не лише дорогі моделі, а й бюджетні.

ТОП 10 найбезпечніших автомобілів 2023 року:

BMW X1 Hyundai Ioniq 6 Lexus NX Mazda CX-60 Mercedes-Benz EQE Nissan Aryia Ora Funky Cat Smart #1 Tesla Model Y Toyota bZ4x

Раніше Фокус повідомляв, що нові китайські автомобілі показали себе в краш-тестах EuroNCAP краще ніж деякі сучасні авто європейського виробництва.