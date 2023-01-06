Фургон или "Жук"? В Британии нашли необычный Volkswagen с оптической иллюзией (фото)

Фургон "THE GROOVY VAN" сдается в аренду для свадеб. Он отлично подойдет для тех людей, которые хотят привлечь как можно больше внимания.

Related video

В Британии нашли необычный яркий фургон Volkswagen T25 1988 года выпуска с оптической иллюзией. Сбоку на нем изображен классический VW Beetle. Автомобиль доступен для аренды на свадьбу на сайте RR Elite.

Этот Volkswagen T25 привлекает внимание своей яркой психоделической раскраской. Оптическая иллюзия делает автомобиль еще более необычным.

[ + – ] Глядя на фургон сбоку кажется, что рядом с ним припаркован "Жук" Фото: RR Elite

Все странности этого фургона не заканчиваются на его экстерьере. Внутри также можно найти много интересных деталей.

Салон Volkswagen T25 был полностью переделан, чтобы соответствовать общему стилю фургона. На сиденьях салатового цвета изображены оранжевые цветы, которые также можно встретить и на дверных картах.

[ + – ] Интерьер THE GROOVY VAN выполнен в стиле хиппи Фото: RR Elite

Сзади установлены два дивана для пассажиров. Чтобы они не скучали во время поездки, внутри установили небольшой телевизор и мощную аудиосистему.

[ + – ] Пассажиры могут развлечь себя мощной аудисистемой и телевизором с DVD-приводом Фото: RR Elite

Фургон носит название "THE GROOVY VAN". В RR Elite его описывают как "потрясающий для свадеб с атмосферой хиппи".

Важно

В США обнаружен редчайший внедорожник Mitsubishi Pajero в ретро-стиле (фото)

Под капотом расположен модернизированный двигатель Subaru Impreza. Его мощность не разглашается.

Ранее Фокус писал, что в Великобритании на продажу выставили Hummer H2 2009 года выпуска с безвкусным тюнингом.