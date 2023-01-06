Фургон чи "Жук"? У Британії знайшли незвичайний Volkswagen з оптичною ілюзією (фото)

Фургон "THE GROOVY VAN" здається в оренду для весіль. Він чудово підійде для тих людей, які хочуть привернути якнайбільше уваги.

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У Британії знайшли незвичайний яскравий фургон Volkswagen T25 1988 випуску з оптичною ілюзією. Збоку на ньому зображено класичний VW Beetle. Автомобіль доступний для оренди на весілля на сайті RR Elite.

Цей Volkswagen T25 привертає увагу своїм яскравим психоделічним розфарбуванням. Оптична ілюзія робить автомобіль ще незвичайнішим.

[ + – ] Дивлячись на фургон збоку, здається, що поряд із ним припаркований "Жук" Фото: RR Elite

Усі дивацтва цього фургона не закінчуються на його екстер'єрі. Усередині можна знайти багато цікавих деталей.

Салон Volkswagen T25 повністю перероблений, щоб відповідати загальному стилю фургона. На сидіннях салатового кольору зображені оранжеві квіти, які можна зустріти і на дверних картах.

[ + – ] Інтер'єр THE GROOVY VAN виконаний у стилі хіпі Фото: RR Elite

Ззаду встановлено два дивани для пасажирів. Щоб вони не нудьгували під час поїздки, всередині встановили невеликий телевізор та потужну аудіосистему.

[ + – ] Пасажири можуть розважити себе потужною аудисистемою та телевізором з DVD-приводом Фото: RR Elite

Фургон зветься "THE GROOVY VAN". У RR Elite його описують як "приголомшливий для весіль з атмосферою хіпі".

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Під капотом розташований модернізований двигун Subaru Impreza. Його потужність не розголошується.

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