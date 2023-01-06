ТОП-10 недорогих хэтчбеков, которые можно купить в Украине
Самым дешевым хэтчбеком в Украине является Renault Sandero. Помимо него можно найти еще множество интересных моделей с небольшим ценником.
Продажи новых автомобилей в Украине хоть и снизились из-за вторжения России, но авторынок продолжает держаться. В нашей стране доступны множество бюджетных моделей, которые подойдут для повседневной езды. Фокус назвал 10 недорогих хэтчбеков, которые сейчас доступны в украинских автосалонах.
В Украине пользуются спросом как европейские, так и азиатские хэтчбеки. Они радуют недорогой ценой и экономичными двигателями.Важно
ТОП-10 самых доступных хэтчбеков в Украине:
1. Renault Sandero
Цена: от $10 000
Двигатель: 1,0-литровый бензиновый (73 л.с.)
2. Citroën C3
Цена: от $14 200
Двигатель: 1,2-литровый бензиновый (82 л.с.)
3. Hyundai i10
Цена: от $14 400
Двигатель: 1,2-литровый бензиновый (84 л.с.)
4. Skoda Fabia
Цена: от $14 700
Двигатель: 1,0-литровый бензиновый (80 л.с.)
5. Fiat 500
Цена: от $15 700
Двигатель: 1,2-литровый бензиновый (69 л.с.)
6. Skoda Scala
Цена: от $16 600
Двигатель: 1,6-литровый бензиновый (110 л.с.)
7. Kia Ceed
Цена: от $18 000
Двигатель: 1,6-литровый бензиновый (128 л.с.)
8. Hyundai i30
Цена: от $18 000
Двигатель: 1,0-литровый бензиновый (73 л.с.)
9. BYD E2
Цена: от $20 000
Двигатель: электромотор (95 л.с.)
10. Peugeot 208
Цена: от $21 000
Двигатель: 1,2-литровый бензиновый (130 л.с.)
Ранее Фокус рассказал, что в 2022 году украинцы существенно увеличили продажи электромобилей.