ТОП-10 недорогих хэтчбеков, которые можно купить в Украине

Самым дешевым хэтчбеком в Украине является Renault Sandero. Помимо него можно найти еще множество интересных моделей с небольшим ценником.

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Продажи новых автомобилей в Украине хоть и снизились из-за вторжения России, но авторынок продолжает держаться. В нашей стране доступны множество бюджетных моделей, которые подойдут для повседневной езды. Фокус назвал 10 недорогих хэтчбеков, которые сейчас доступны в украинских автосалонах.

В Украине пользуются спросом как европейские, так и азиатские хэтчбеки. Они радуют недорогой ценой и экономичными двигателями.

Важно

Продажи авто в Украине: какие марки и модели пользовались спросом в 2022 году

ТОП-10 самых доступных хэтчбеков в Украине:

1. Renault Sandero

[ + – ] Renault Sandero является самым дешевым хэтчбеком в Украине Фото: Renault

Цена: от $10 000

Двигатель: 1,0-литровый бензиновый (73 л.с.)

2. Citroën C3

[ + – ] Французский Citroën C3 предлагается в Украине с 1,2-литровым бензиновым двигателем Фото: Citroën

Цена: от $14 200

Двигатель: 1,2-литровый бензиновый (82 л.с.)

3. Hyundai i10

[ + – ] Hyundai i10 самая дешевая модель корейского бренда в Украине Фото: Hyundai

Цена: от $14 400

Двигатель: 1,2-литровый бензиновый (84 л.с.)

4. Skoda Fabia

[ + – ] Fabia является самой дешевой моделью Skoda в Украине Фото: Skoda

Цена: от $14 700

Двигатель: 1,0-литровый бензиновый (80 л.с.)

5. Fiat 500

[ + – ] Популярный в Европе Fiat 500 доступен и в Украине Фото: Fiat

Цена: от $15 700

Двигатель: 1,2-литровый бензиновый (69 л.с.)

6. Skoda Scala

[ + – ] Skoda Scala является более дорогой альтернативой хэтчбеку Fabia Фото: Skoda

Цена: от $16 600

Двигатель: 1,6-литровый бензиновый (110 л.с.)

7. Kia Ceed

[ + – ] Kia Ceed самая дешевая модель корейского бренда в Украине Фото: Kia

Цена: от $18 000

Двигатель: 1,6-литровый бензиновый (128 л.с.)

8. Hyundai i30

[ + – ] Hyundai i30 похож на Kia Ceed, но предлагается с более маломощным двигателем Фото: Hyundai

Цена: от $18 000

Двигатель: 1,0-литровый бензиновый (73 л.с.)

9. BYD E2

[ + – ] BYD E2 единственный электромобиль в списке Фото: BYD Auto

Цена: от $20 000

Двигатель: электромотор (95 л.с.)

10. Peugeot 208

[ + – ] Peugeot 208 самая дорогая модель в подборке Фото: Peugeot

Цена: от $21 000

Двигатель: 1,2-литровый бензиновый (130 л.с.)

Ранее Фокус рассказал, что в 2022 году украинцы существенно увеличили продажи электромобилей.