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Авто

ТОП-10 недорогих хэтчбеков, которые можно купить в Украине

Renault, Renault Sandero, Авто, Автомобили, Украина, Хэтчбек, Продажи. Skoda, Hyundai, Kia, Peugeot
Фото: Renault | Renault Sandero — самый доступный хэтчбек в Украине

Самым дешевым хэтчбеком в Украине является Renault Sandero. Помимо него можно найти еще множество интересных моделей с небольшим ценником.

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Продажи новых автомобилей в Украине хоть и снизились из-за вторжения России, но авторынок продолжает держаться. В нашей стране доступны множество бюджетных моделей, которые подойдут для повседневной езды. Фокус назвал 10 недорогих хэтчбеков, которые сейчас доступны в украинских автосалонах.

В Украине пользуются спросом как европейские, так и азиатские хэтчбеки. Они радуют недорогой ценой и экономичными двигателями.

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ТОП-10 самых доступных хэтчбеков в Украине:

1. Renault Sandero

Renault Sandero Fullscreen
Renault Sandero является самым дешевым хэтчбеком в Украине
Фото: Renault

Цена: от $10 000

Двигатель: 1,0-литровый бензиновый (73 л.с.)

2. Citroën C3

Citroën C3 Fullscreen
Французский Citroën C3 предлагается в Украине с 1,2-литровым бензиновым двигателем
Фото: Citroën

Цена: от $14 200

Двигатель: 1,2-литровый бензиновый (82 л.с.)

3. Hyundai i10

Hyundai i10 Fullscreen
Hyundai i10 самая дешевая модель корейского бренда в Украине
Фото: Hyundai

Цена: от $14 400

Двигатель: 1,2-литровый бензиновый (84 л.с.)

4. Skoda Fabia

Skoda Fabia Fullscreen
Fabia является самой дешевой моделью Skoda в Украине
Фото: Skoda

Цена: от $14 700

Двигатель: 1,0-литровый бензиновый (80 л.с.)

5. Fiat 500

Fiat 500 Fullscreen
Популярный в Европе Fiat 500 доступен и в Украине
Фото: Fiat

Цена: от $15 700

Двигатель: 1,2-литровый бензиновый (69 л.с.)

6. Skoda Scala

Skoda Scala Fullscreen
Skoda Scala является более дорогой альтернативой хэтчбеку Fabia
Фото: Skoda

Цена: от $16 600

Двигатель: 1,6-литровый бензиновый (110 л.с.)

7. Kia Ceed

Kia Ceed Fullscreen
Kia Ceed самая дешевая модель корейского бренда в Украине
Фото: Kia

Цена: от $18 000

Двигатель: 1,6-литровый бензиновый (128 л.с.)

8. Hyundai i30

Hyundai i30 Fullscreen
Hyundai i30 похож на Kia Ceed, но предлагается с более маломощным двигателем
Фото: Hyundai

Цена: от $18 000

Двигатель: 1,0-литровый бензиновый (73 л.с.)

9. BYD E2

BYD E2 Fullscreen
BYD E2 единственный электромобиль в списке
Фото: BYD Auto

Цена: от $20 000

Двигатель: электромотор (95 л.с.)

10. Peugeot 208

Peugeot 208 Fullscreen
Peugeot 208 самая дорогая модель в подборке
Фото: Peugeot

Цена: от $21 000

Двигатель: 1,2-литровый бензиновый (130 л.с.)

Ранее Фокус рассказал, что в 2022 году украинцы существенно увеличили продажи электромобилей.