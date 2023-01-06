ТОП 10 недорогих хетчбеків, які можна купити в Україні

Найдешевшим хетчбеком в Україні є Renault Sandero. Крім нього, можна знайти ще безліч цікавих моделей з невеликим цінником.

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Продаж нових автомобілів в Україні хоч і знизився через вторгнення Росії, але авторинок продовжує триматися. У нашій країні є безліч бюджетних моделей, які підійдуть для повсякденної їзди. Фокус назвав 10 недорогих хетчбеків, які наразі доступні в українських автосалонах.

В Україні мають попит як європейські, так і азіатські хетчбеки. Вони радують недорогою ціною та економічними двигунами.

Важливо

Продажі авто в Україні: які марки та моделі мали попит у 2022 році

ТОП-10 найдоступніших хетчбеків в Україні:

1. Renault Sandero

[ + – ] Renault Sandero є найдешевшим хетчбеком в Україні. Фото: Renault

Ціна: від $10 000

Двигун: 1,0-літровий бензиновий (73 к. с.)

2. Citroën C3

[ + – ] Французький Citroën C3 пропонується в Україні з 1,2-літровим бензиновим двигуном Фото: Citroën

Ціна: від $14 200

Двигун: 1,2-літровий бензиновий (82 к. с.)

3. Hyundai i10

[ + – ] Hyundai i10 найдешевша модель корейського бренду в Україні Фото: Hyundai

Ціна: від $14 400

Двигун: 1,2-літровий бензиновий (84 к. с.)

4. Skoda Fabia

[ + – ] Fabia є найдешевшою моделлю Skoda в Україні Фото: Skoda

Ціна: від $14 700

Двигун: 1,0-літровий бензиновий (80 к. с.)

5. Fiat 500

[ + – ] Популярний у Європі Fiat 500 доступний і в Україні Фото: Fiat

Ціна: від $15 700

Двигун: 1,2-літровий бензиновий (69 к. с.)

6. Skoda Scala

[ + – ] Skoda Scala є дорожчою альтернативою хетчбеку Fabia Фото: Skoda

Ціна: від $16 600

Двигун: 1,6-літровий бензиновий (110 к. с.)

7. Kia Ceed

[ + – ] Kia Ceed найдешевша модель корейського бренду в Україні Фото: Kia

Ціна: від $18 000

Двигун: 1,6-літровий бензиновий (128 к. с.)

8. Hyundai i30

[ + – ] Hyundai i30 схожий на Kia Ceed, але пропонується з більш малопотужним двигуном Фото: Hyundai

Ціна: від $18 000

Двигун: 1,0-літровий бензиновий (73 к. с.)

9. BYD E2

[ + – ] BYD E2 єдиний електромобіль у списку Фото: BYD Auto

Ціна: від $20 000

Двигун: електромотор (95 к. с.)

10. Peugeot 208

[ + – ] Peugeot 208 найдорожча модель у добірці Фото: Peugeot

Ціна: від $21 000

Двигун: 1,2-літровий бензиновий (130 к. с.)

Раніше Фокус розповів, що в 2022 році українці суттєво збільшили продажі електромобілів.