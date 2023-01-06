ТОП 10 недорогих хетчбеків, які можна купити в Україні
Найдешевшим хетчбеком в Україні є Renault Sandero. Крім нього, можна знайти ще безліч цікавих моделей з невеликим цінником.
Продаж нових автомобілів в Україні хоч і знизився через вторгнення Росії, але авторинок продовжує триматися. У нашій країні є безліч бюджетних моделей, які підійдуть для повсякденної їзди. Фокус назвав 10 недорогих хетчбеків, які наразі доступні в українських автосалонах.
В Україні мають попит як європейські, так і азіатські хетчбеки. Вони радують недорогою ціною та економічними двигунами.Важливо
ТОП-10 найдоступніших хетчбеків в Україні:
1. Renault Sandero
Ціна: від $10 000
Двигун: 1,0-літровий бензиновий (73 к. с.)
2. Citroën C3
Ціна: від $14 200
Двигун: 1,2-літровий бензиновий (82 к. с.)
3. Hyundai i10
Ціна: від $14 400
Двигун: 1,2-літровий бензиновий (84 к. с.)
4. Skoda Fabia
Ціна: від $14 700
Двигун: 1,0-літровий бензиновий (80 к. с.)
5. Fiat 500
Ціна: від $15 700
Двигун: 1,2-літровий бензиновий (69 к. с.)
6. Skoda Scala
Ціна: від $16 600
Двигун: 1,6-літровий бензиновий (110 к. с.)
7. Kia Ceed
Ціна: від $18 000
Двигун: 1,6-літровий бензиновий (128 к. с.)
8. Hyundai i30
Ціна: від $18 000
Двигун: 1,0-літровий бензиновий (73 к. с.)
9. BYD E2
Ціна: від $20 000
Двигун: електромотор (95 к. с.)
10. Peugeot 208
Ціна: від $21 000
Двигун: 1,2-літровий бензиновий (130 к. с.)
Раніше Фокус розповів, що в 2022 році українці суттєво збільшили продажі електромобілів.