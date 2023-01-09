Из заряженного седана BMW M5 сделали роскошный катафалк (фото)

Катафалк на базе BWM M5 получил множество доработок, но сохранил узнаваемый дизайн. Он оснащается мощным двигателем V10 и может разгоняться до 100 км/ч всего за 4,4 секунды.

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В Афинах заметили необычный катафалк на базе заряженного седана BMW M5 (E60). Его дизайн получился странным, но эффектным. Подробности рассказали на сайте Carscoops.

Точно неизвестно, действительно ли катафалк основан на настоящем BWM M5. Судя по обвесу, перед нами подленный M-седан от баварского бренда.

Катафалк сохранил оригинальные панели кузова до средних стоек, но за ними у него нестандартно расположенные окна и более высокая крыша. Колесную базу увеличили, а задний свес стал длинее.

[ + – ] Катафалк BMW M5 сохранил узнаваемые черты дизайна Фото: carscoops.com

Сохранились узнаваемые детали оригинальной BMW M5, такие как передний бампер, боковые вентиляционные отверстия и задний бампер с четырьмя выхлопными патрубками.

[ + – ] Седан BMW M5 получил множество кузовных доработок Фото: carscoops.com

Стандартный BMW M5 (E60) оснащается атмосферным 5,0-литровым двигателем V10, который выдает мощность 507 л.с. и 520 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 4,4 секунды.

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Многие необычные катафалки основаны на базе легковых автомобилей, которые пострадали в ДТП. Вероятнее всего, этот BMW M5 не является исключением.

Ранее Фокус писал, что в Париже начали использовать экологичный велосипед-катафалк.