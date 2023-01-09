Із зарядженого седана BMW M5 зробили розкішний катафалк (фото)

Катафалк на базі BWM M5 отримав безліч доробок, але зберіг відомий дизайн. Він оснащується потужним двигуном V10 і може розганятися до 100 км/год лише за 4,4 секунди.

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В Афінах помітили незвичайний катафалк на базі зарядженого седана BMW M5 (E60). Його дизайн вийшов дивним, але ефектним. Подробиці розповіли на сайті Carscoops.

Достеменно невідомо, чи справді катафалк базується на справжньому BWM M5. Судячи з обвісу, перед нами — справжній M-седан від баварського бренду.

Катафалк зберіг оригінальні панелі кузова до середніх стійок, але за ними в нього нестандартно розташовані вікна та вищий дах. Колісну базу збільшили, а задній звис став довшим.

[ + – ] Катафалк BMW M5 зберіг відомі риси дизайну Фото: carscoops.com

Збереглися відомі деталі оригінальної BMW M5, такі як передній бампер, бічні вентиляційні отвори та задній бампер із чотирма вихлопними патрубками.

[ + – ] Седан BMW M5 отримав безліч кузовних доробок Фото: carscoops.com

Стандартний BMW M5 (E60) оснащується атмосферним 5,0-літровим двигуном V10, що видає потужність 507 к.с. і 520 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 4,4 секунди.

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Багато незвичайних катафалків засновані на базі легкових автомобілів, які постраждали в ДТП. Найімовірніше, цей BMW M5 не є винятком.

Раніше Фокус писав, що в Парижі почали використовувати екологічний велосипед-катафалк.