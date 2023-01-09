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Новый кроссовер BMW X6 M заметили во время тестов в Германии (видео)

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Фото: instagram.com/wilcoblok | BMW X6 M 2024 получит обновленную внешность

BMW вывела на тесты обновленный заряженный кроссовер X6 M. Модель получит модернизированную внешность и новую силовую установку.

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BMW тестирует обновленный заряженный кроссовер X6 M на Нюрбургринге. Модель 2024 года дебютирует в феврале этого года. Подробности рассказали на портале BMW Blog.

BMW X6 M сохранит узнаваемые черты модели. Передние фары и решетка радиатора слегка изменятся. Также на кроссовер установят новый бампер, а задние фонари получат новую графику.

BMW X6 M Fullscreen
Задняя часть обновленного BMW X6 M слегка изменится
Фото: instagram.com/wilcoblok

Обновленный BMW X6 M получит переработанный интерьер с информационной системой iDrive 8 или 8.5. В центре установят большой 14,9-дюймовый сенсорный дисплей, а за рулевым колесом 12,3-дюймовую цифровую приборную панель.

Вероятнее всего, BMW будет выпускать X6 M только в версии Competition. Эту модификацию могут оснащать гибридной силовой установкой с 4,4-литровым двигателем V8 BMW S68. Ее мощность превысит 620 л.с.

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Обновленный кроссовер BMW X6 M запустят в производство в феврале 2023 года. Первые поставки клиентам начнутся нынешним летом.

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