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Новий кросовер BMW X6 M помітили під час тестів у Німеччині (відео)

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Фото: instagram.com/wilcoblok | BMW X6 M 2024 отримає оновлену зовнішність

BMW вивела на тести оновлений заряджений кросовер X6 M. Модель отримає модернізовану зовнішність та нову силову установку.

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BMW тестує оновлений заряджений кросовер X6 M на Нюрбургрінг. Модель 2024 року дебютує у лютому цього року. Подробиці розповіли на порталі BMW Blog.

BMW X6 M збереже відомі особливості моделі. Передні фари та решітка радіатора злегка зміняться. Також на кросовер встановлять новий бампер, а задні ліхтарі отримають нову графіку.

BMW X6 M Fullscreen
Задня частина оновленого BMW X6 M трохи зміниться
Фото: instagram.com/wilcoblok

Оновлений BMW X6 M отримає перероблений інтер'єр з інформаційною системою iDrive 8 або 8.5. У центрі встановлять великий 14,9-дюймовий дисплей сенсорний, а за кермовим колесом 12,3-дюймову цифрову приладову панель.

Найімовірніше, BMW випускатиме X6 M лише у версії Competition. Цю модифікацію можуть оснащувати гібридною силовою установкою із 4,4-літровим двигуном V8 BMW S68. Її потужність перевищить 620 к. с.

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Оновлений кросовер BMW X6 M запустять у виробництво у лютому 2023 року. Перші поставки клієнтам розпочнуться цього літа.

Раніше Фокус писав, що BMW вивела на тести новий електричний універсал i5 Touring, який збудують на базі моделі 5 Series.