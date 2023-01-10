В США кроссовер Nissan столкнулся с самолетом на трассе (фото)

Очевидец ДТП отметил, что водитель кроссовера Nissan Kicks ехал на высокой скорости. К счастью, все участники инцидента отделались легкими ранениями.

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В Лас-Вегасе небольшой легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на шоссе. Спустя мгновение в воздушное судно врезался водитель кроссовера Nissan Kicks. Подробности инцидента рассказали на сайте 8NewsNow.

В полиции штата Невада рассказали, что в результате ДТП пилот самолета, пилот-инструктор и водитель кроссовера получили ранения. Их доставили в больницу с неопасными для жизни травмами.

По словам полицейских, у двухместного самолета DA20 в воздухе возникли механические проблемы. Он успешно приземлился на левом обочине шоссе.

Водитель Nissan Kicks вовремя не заметил самолет и врезался в его крыло. У автомобиля повреждено лобовое стекло.

[ + – ] У Nissan Kicks в результате столкновения разбито лобовое стекло Фото: 8NewsNow

Очевидец ДТП отметил, что кроссовер ехал на высокой скорости. Он добавил, что оба пилота самолета сразу после посадки вышли из кабины и стояли за правым крылом. Спустя 5-10 минут в левое крыло врезался водитель Nissan Kicks.

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Полиция продолжает расследовать это ДТП. Детали инцидента все еще устанавливаются.

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