Погибли 40 человек: в Сенегале произошло ДТП с двумя автобусами (фото, видео)

В ДТП погибли по меньшей мере 40 человек, еще почти 100 получили ранения.

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Ночью 8 января в Сенегале в центральном регионе страны Каффрин произошло смертельное ДТП с двумя автобусами. Об этом со ссылкой на местных чиновников сообщает AFP.

Авария произошла ночью. По предварительной информации, на магистральной дороге у одного из автобусов лопнула покрышка, машину увело на встречную полосу и там она столкнулась с другим автобусом, который ехал в противоположном направлении. Глава Каффрина Абдулайе Сайду Соу назвал произошедшее "трагической случайностью".

По словам представителя пожарной службы полковника Шейха Фолла, в результате ДТП погибли 38 человек, еще 87 получили серьезные травмы.

Отмечается, что аварии являются распространенным явлением в Сенегале из-за недисциплинированности водителей, плохого состояния дорог и износа транспортных средств. В то же время сегодняшняя авария является одной из самых трагических за последние годы.

[ + – ] На магистральной дороге у одного из автобусов лопнула покрышка

Правительство Сенегала объявило трехдневный национальный траур, он начнется 9 января.

Президент страны Маки Салл заявил, что после траура будут приняты "решительные меры по обеспечению безопасности дорожного движения".

[ + – ] Причина ДТП — "трагическая случайность" Фото: AFP [ + – ] Причина ДТП — "трагическая случайность" Фото: AFP [ + – ] Причина ДТП — "трагическая случайность" Фото: AFP

Напомним, Фокус писал, что 2 января, в австралийском штате Квинсленд возле популярного тематического парка Seaworld над пляжем Gold Coast столкнулись два вертолета. В результате аварии погибло четыре человека, еще 13 ранены.