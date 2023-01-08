Загинули 40 людей: у Сенегалі сталася ДТП із двома автобусами (фото, відео)

У ДТП загинули щонайменше 40 людей, ще майже 100 отримали поранення.

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Вночі, 8 січня, у Сенегалі в центральному регіоні країни Каффрін сталася смертельна ДТП із двома автобусами. Про це з посиланням на місцевих чиновників повідомляє AFP.

Аварія сталася вночі. За попередньою інформацією, на магістральній дорозі біля одного з автобусів лопнула покришка, машину повело на зустрічну смугу і там вона зіткнулася з іншим автобусом, який їхав у протилежному напрямку. Глава Каффріна Абдулає Сайду Соу назвав подію "трагічною випадковістю".

За словами представника пожежної служби полковника Шейха Фолла, внаслідок ДТП загинуло 38 людей, ще 87 отримали серйозні травми.

Зазначається, що аварії є поширеним явищем у Сенегалі через недисциплінованість водіїв, поганий стан доріг та зношування транспортних засобів. Водночас сьогоднішня аварія є однією з найтрагічніших за останні роки.

[ + – ] На дорозі біля одного з автобусів лопнула покришка

Уряд Сенегалу оголосив триденну національну жалобу, вона розпочнеться 9 січня.

Президент країни Макі Салл заявив, що після жалоби буде вжито "рішучих заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху".

[ + – ] Причина ДТП — "трагічна випадковість" Фото: AFP [ + – ] Причина ДТП — "трагічна випадковість" Фото: AFP [ + – ] Причина ДТП — "трагічна випадковість" Фото: AFP

Нагадаємо, Фокус писав, що 2 січня, в австралійському штаті Квінсленд біля популярного тематичного парку Seaworld над пляжем Gold Coast зіткнулися два вертольоти. Внаслідок аварії загинуло четверо людей, ще 13 поранено.