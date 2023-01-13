Индийская Tata готовит семейство недорогих электрокроссоверов (фото)

Tata показала сразу три концептуальных электрокроссовера. Они существенно отличаются друг от друга дизайном и силовыми установками.

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Индийский автопроизводитель Tata Motors на выставке Auto Expo 2023 представил сразу несколько новинок. Концерн готовит семейство недорогих электрокроссоверов с богатым оснащением. Подробности рассказали на сайте Autocar India.

Tata Sierra

[ + – ] Tata Sierra получил брутальный дизайн Фото: Tata

Электрический внедорожник Sierra станет флагманской моделью в новой линейке электромобилей бренда. Он призван составить конкуренцию внедорожникам среднего размера, таким как Toyota RAV4 и Mazda CX-5.

В Tata не поделились техническими подробностями о модели. Тем не менее журналисты узнали, что запас хода составит более 400 км на одном заряде.

Tata Sierra получил брутальный прямоугольный дизайн с узкими фарами. Задние фонари выполнены в виде светодиодной полосы.

Концепт показал невероятно технологичный интерьер. Вместо декора из дерева на передней панели прорастают растения.

В интерьере отсутствуют физические кнопки. Управление функциями автомобиля осуществляется при помощи сенсорных дисплеев.

[ + – ] В Tata Harrier EV нет физических кнопок Фото: Tata

Tata Harrier EV

[ + – ] Спереди Tata Harrier EV расположены узкие фары, соединенные светодиодной полосой Фото: Autocar India

Также на Auto Expo 2023 Tata показала концепт Harrier EV. Это среднеразмерный электрический кроссовер со стильным дизайном.

Harrier EV поступит в продажу на рынок в 2024 году. Он будет поставляться с двухмоторной установкой и системой полного привода.

Электрокроссовер использует архитектуру Omega, которую создали совместно с Land Rover. Harrier EV получит не только поддержку быстрой зарядки, но и функцию зарядки других электромобилей.

Ожидается, что Harrier EV будет иметь емкость аккумулятора около 60 кВтч. Реальный запас хода составит около 400-500 км.

Дизайн Tata Harrier EV получился более сложным, чем у Sierra. Спереди расположены узкие фары, соединенные светодиодной полосой, а под ними установлена фальшивая решетка радиатора. Сзади установлен массивный спойлер фонари необычной формы.

[ + – ] Сзади у Tata Harrier EV установлены необычные фонари и массивные воздухозаборники Фото: Autocar India

Tata Curvv SUV coupe

[ + – ] Tata Curvv SUV coupe станет самой дешевой моделью в линейке электрокроссоверов Фото: Autocar India

Купеобразный электрокроссовер Curvv SUV coupe станет младшей моделью в новой линейке Tata. Он отличается плавным силуэтом и стильным дизайном.

Tata Curvv SUV coupe поступит в продажу уже в 2024 году. Он получит два варианта силовых агрегатов — электрический и гибрид.

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Электрокроссовер получил скошенную линию крыши, которая плавно переходит в багажник. Спереди установлены двухуровневые фары и необычная фальшивая решетка радиатора.

Ранее Фокус писал, что General Motors показали элегантного конкурента Tesla Model Y.