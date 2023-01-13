Индийская Tata готовит семейство недорогих электрокроссоверов (фото)
Tata показала сразу три концептуальных электрокроссовера. Они существенно отличаются друг от друга дизайном и силовыми установками.
Индийский автопроизводитель Tata Motors на выставке Auto Expo 2023 представил сразу несколько новинок. Концерн готовит семейство недорогих электрокроссоверов с богатым оснащением. Подробности рассказали на сайте Autocar India.
Tata Sierra
Электрический внедорожник Sierra станет флагманской моделью в новой линейке электромобилей бренда. Он призван составить конкуренцию внедорожникам среднего размера, таким как Toyota RAV4 и Mazda CX-5.
В Tata не поделились техническими подробностями о модели. Тем не менее журналисты узнали, что запас хода составит более 400 км на одном заряде.
Tata Sierra получил брутальный прямоугольный дизайн с узкими фарами. Задние фонари выполнены в виде светодиодной полосы.
Концепт показал невероятно технологичный интерьер. Вместо декора из дерева на передней панели прорастают растения.
В интерьере отсутствуют физические кнопки. Управление функциями автомобиля осуществляется при помощи сенсорных дисплеев.
Tata Harrier EV
Также на Auto Expo 2023 Tata показала концепт Harrier EV. Это среднеразмерный электрический кроссовер со стильным дизайном.
Harrier EV поступит в продажу на рынок в 2024 году. Он будет поставляться с двухмоторной установкой и системой полного привода.
Электрокроссовер использует архитектуру Omega, которую создали совместно с Land Rover. Harrier EV получит не только поддержку быстрой зарядки, но и функцию зарядки других электромобилей.
Ожидается, что Harrier EV будет иметь емкость аккумулятора около 60 кВтч. Реальный запас хода составит около 400-500 км.
Дизайн Tata Harrier EV получился более сложным, чем у Sierra. Спереди расположены узкие фары, соединенные светодиодной полосой, а под ними установлена фальшивая решетка радиатора. Сзади установлен массивный спойлер фонари необычной формы.
Tata Curvv SUV coupe
Купеобразный электрокроссовер Curvv SUV coupe станет младшей моделью в новой линейке Tata. Он отличается плавным силуэтом и стильным дизайном.
Tata Curvv SUV coupe поступит в продажу уже в 2024 году. Он получит два варианта силовых агрегатов — электрический и гибрид.Важно
Электрокроссовер получил скошенную линию крыши, которая плавно переходит в багажник. Спереди установлены двухуровневые фары и необычная фальшивая решетка радиатора.
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