Індійська Tata готує сімейство недорогих електрокросоверів (фото)

Tata показала відразу три концептуальні електрокросовери. Вони суттєво відрізняються один від одного дизайном і силовими установками.

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Індійський автовиробник Tata Motors на виставці Auto Expo 2023 представив кілька новинок. Концерн готує сімейство недорогих електрокросоверів із багатим оснащенням. Подробиці розповіли на сайті Autocar India.

Tata Sierra

[ + – ] Tata Sierra отримав брутальний дизайн Фото: Tata

Електричний позашляховик Sierra стане флагманською моделлю у новій лінійці електромобілів бренду. Він покликаний скласти конкуренцію позашляховикам середнього розміру, таким як Toyota RAV4 та Mazda CX-5.

Tata не поділилися технічними подробицями про модель. Проте журналісти дізналися, що запас ходу становитиме понад 400 км на одному заряді.

Tata Sierra отримав агресивний прямокутний дизайн із тонкими фарами. Задні ліхтарі виконані у вигляді світлодіодної смуги.

Концепт показав неймовірно технологічний інтер'єр. Замість декору з дерева на передній панелі проростають рослини.

В інтер'єрі відсутні фізичні кнопки. Керування функціями автомобіля здійснюється за допомогою сенсорних дисплеїв.

[ + – ] У Tata Harrier EV немає фізичних кнопок Фото: Tata

Tata Harrier EV

[ + – ] Попереду Tata Harrier EV розташовані вузькі фари, з'єднані світлодіодною смугою Фото: Autocar India

Також на Auto Expo 2023 році Tata показала концепт Harrier EV. Це середньорозмірний електричний кросовер зі стильним дизайном.

Harrier EV надійде у продаж на ринок у 2024 році. Він поставлятиметься з двомоторною установкою та системою повного приводу.

Електрокросовер використовує архітектуру Omega, яку створили спільно з Land Rover. Harrier EV отримає не тільки підтримку швидкого заряджання, але й функцію заряджання інших електромобілів.

Очікується, що Harrier EV матиме ємність акумулятора приблизно 60 кВтгод. Реальний запас ходу становитиме приблизно 400-500 км.

Дизайн Tata Harrier EV вийшов складнішим, ніж у Sierra. Спереду розташовані вузькі фари, з'єднані світлодіодною смугою, а під ними встановлена фальшива решітка радіатора. Позаду встановлений потужний спойлер і ліхтарі незвичайної форми.

[ + – ] Ззаду у Tata Harrier EV встановлені незвичайні ліхтарі та масивні повітрозабірники Фото: Autocar India

Tata Curvv SUV coupe

[ + – ] Tata Curvv SUV coupe стане найдешевшою моделлю в лінійці електрокросоверів Фото: Autocar India

Купеподібний електрокросовер Curvv SUV coupe стане молодшою моделлю у новій лінійці Tata. Він відрізняється плавним силуетом і стильним дизайном.

Tata Curvv SUV coupe надійде у продаж вже у 2024 році. Він отримає два варіанти силових агрегатів — електричний і гібрид.

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Електрокросовер отримав скошену лінію даху, який плавно переходить у багажник. Спереду встановлені дворівневі фари та незвичайна фальшива решітка радіатора.

Раніше Фокус писав, що General Motors показали елегантного конкурента Tesla Model Y.