Cadillac представил самую мощную и быструю модель в своей истории (фото)

Cadillac V-LMDh оснащается 5,5-литровым атмосферным двигателем V8 с электромотором. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает менее 3 секунд.

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Cadillac представил гоночный автомобиль V-LMDh. Его публичный дебют состоится в конце января. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Cadillac показал сразу несколько цветовых схем для V-LMDh. Он будет выступать в чемпионате IMSA WeatherTech и гонках на выносливость FIA.

[ + – ] Cadillac V-LMDh будет выступать в различных гоночных ливреях Фото: Cadillac

Компания уже одерживала победу в чемпионатах IMSA WeatherTech SportsCar Championship в 2017, 2018 и 2021 годах. Именно поэтому Cadillac возлагает большие надежды на свой новый болид.

Cadillac V-LMDh впервые покажет себя в действии на гонке Rolex 24 в Дайтоне. Она состоится в конце этого месяца.

Болид оснащается 5,5-литровым атмосферным двигателем V8 с электромотором. Силовая установка выдает мощность 670 л.с. и работает в паре с семиступенчатой ​​секвентальной коробкой передач. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает менее 3 секунд. Это самая мощная и самая быстрая модель марки.

[ + – ] Cadillac V-LMDh оснащается гибридной силовой установкой с атмосферным двигателем V8 Фото: Cadillac

Шасси гиперкара было разработано совместно с компанией Dallara. Она является одним из ведущих производителей болидов класса "Формула-3".

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Соперниками Cadillac V-LMDh выступят гибридные болиды с турбированными двигателями. В компании делают ставку на проверенную силовую установку и отточенную управляемость.

Ранее Фокус сообщал, что в Radical отметили 1500 проданных единиц трекового суперкара SR3, выпустив более экстремальную версию модели.