Cadillac представив найпотужнішу і найшвидшу модель у своїй історії (фото)

Cadillac V-LMDh оснащується 5,5-літровим атмосферним двигуном V8 з електродвигуном. Розгін від 0 до 100 км/год займає не більше від 3 секунд.

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Cadillac представив гоночний автомобіль V-LMDh. Його публічний дебют відбудеться наприкінці січня. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

Cadillac показав відразу кілька колірних схем V-LMDh. Він виступатиме у чемпіонаті IMSA WeatherTech та перегонах на витривалість FIA.

[ + – ] Cadillac V-LMDh виступатиме в різних перегонових лівреях Фото: Cadillac

Компанія вже здобувала перемогу в чемпіонатах IMSA WeatherTech SportsCar Championship у 2017, 2018 та 2021 роках. Саме тому Cadillac покладає великі надії на свій новий болід.

Cadillac V-LMDh вперше покаже себе у дії на перегонах Rolex 24 у Дайтоні. Вона відбудеться наприкінці цього місяця.

Болід оснащується 5,5-літровим атмосферним двигуном V8 з електромотором. Силова установка видає потужність 670 к. с. і працює в парі з семиступінчастою секвентальною коробкою передач. Розгін від 0 до 100 км/год займає не більше від 3 секунд. Це найпотужніша і найшвидша модель марки.

[ + – ] Cadillac V-LMDh оснащується гібридною силовою установкою з атмосферним двигуном V8 Фото: Cadillac

Шасі гіперкара було розроблено спільно з компанією Dallara. Вона є одним із провідних виробників болідів класу "Формула-3".

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Суперниками Cadillac V-LMDh виступлять гібридні боліди з турбованими двигунами. У компанії роблять ставку на перевірену силову установку та відточену керованість.

Раніше Фокус повідомляв, що в Radical відзначили 1500 проданих одиниць трекового суперкара SR3, випустивши екстремальнішу версію моделі.