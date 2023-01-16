В Китае представили электрокроссовер по цене Дастера с большим запасом хода (фото)

Yudo Auto Yuntu будут продавать в Китае по цене от 13 400 долларов. Запас хода электрокроссовера превышает 400 км на одном заряде.

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Китайский автопроизводитель Yudo Auto представил свой новый компактный электрокроссовер. Модель Yuntu может проехать на одном заряде более 400 км. Подробности о новинке рассказали на сайте CarNewsChina.

Yudo Auto Yuntu получил свое название в честь наступающего китайского года Кролика. В середине 2022 года компания получила крупное финансирование, которого хватило для производства новой модели.

Габариты Yudo Auto Yuntu:

Длина — 4035 мм

Ширина — 1736 мм

Высота — 1625 мм

Колесная база — 2480 мм

Yudo Auto Yuntu получил стильный дизайн без фальшивой решетки радиатора. Спереди установлены узкие фары, а лючок для зарядки находится по центру на месте для логотипа.

[ + – ] Дизайн Yudo Auto Yuntu вдохновлен кроликом Фото: CarNewsChina

Сзади на крышке багажника установлен необычный аэродинамический спойлер. Небольшие задние фонари соединены светодиодной полосой.

[ + – ] Сзади Yudo Auto Yuntu установлен большой диффузор Фото: CarNewsChina

Рейлинги на крыше, оконные рамы, колесные арки и боковые юбки кроссовера окрашены в черный цвет. Объем багажника составляет 310 литров.

Yudo Auto Yuntu в движение приводит синхронный приводной двигатель с постоянными магнитами мощностью 95 л.с. Аккумуляторных батарей хватает для достижения запаса хода 320 или 415 км, в зависимости от версии.

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Электрокроссовер уже поступил в продажу в Китае. Цены на него составляют от 90 000 до 100 000 юаней (13 400–14 900 долларов).

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