У Китаї представили електрокросовер за ціною Дастера з великим запасом ходу (фото)

Yudo Auto Yuntu продаватимуть у Китаї за ціною від 13 400 доларів. Запас ходу електрокросовера перевищує 400 км на одному заряді.

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Китайський автовиробник Yudo Auto представив свій новий компактний електрокросовер. Модель Yuntu може проїхати на одному заряді понад 400 км. Подробиці про новинку розповіли на сайті CarNewsChina.

Yudo Auto Yuntu отримав свою назву на честь китайського року Кролика. У середині 2022 року компанія отримала велике фінансування, якого вистачило для нової моделі.

Габарити Yudo Auto Yuntu:

Довжина — 4035 мм

Ширина — 1736 мм

Висота — 1625 мм

Колісна база — 2480 мм

Yudo Auto Yuntu отримав стильний дизайн без фальшивих радіаторних решіток. Спереду встановлені вузькі фари, а лючок для заряджання знаходиться по центру на місці для логотипу.

[ + – ] Дизайн Yudo Auto Yuntu натхненний кроликом Фото: CarNewsChina

Ззаду на кришці багажника встановлено незвичайний аеродинамічний спойлер. Невеликі задні ліхтарі з'єднані світлодіодною смугою.

[ + – ] Ззаду Yudo Auto Yuntu встановлено великий дифузор Фото: CarNewsChina

Рейлінги на даху, віконні рами, колісні арки та бічні спідниці кросовера пофарбовані у чорний колір. Об'єм багажника становить 310 літрів.

Yudo Auto Yuntu рух приводить синхронний приводний двигун з постійними магнітами потужністю 95 к.с. Акумуляторних батарей вистачає для досягнення запасу ходу 320 чи 415 км, залежно від версії.

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Електрокросовер уже надійшов у продаж у Китаї. Ціни на нього становлять від 90 000 до 100 000 юанів (13 400-14 900 доларів).

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