Размер не имеет значения: маленький индийский внедорожник вытащил из воды Hummer (видео)

Индийский маленький внедорожник Mahindra Major вытащил из воды большой американский Hummer H2. "Малышу" понадобилось всего две попытки, чтобы справиться с этой задачей.

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В Индии большой американский внедорожник Hummer H2 застрял на мелководье. Неожиданно, но на помощь к нему приехал маленький Mahindra Major, построенный на базе Jeep CJ3B. Видео опубликовали на YouTube-канале Shanil MpNz.

Hummer H2 хоть и обладает брутальным дизайном, но это не лучший автомобиль для бездорожья. Он слишком тяжелый, чтобы справляться с самыми трудными условиями.

Вероятнее всего, водитель Hummer недостаточно разогнался до воды и застрял на камне. Даже система полного привода внедорожника не помогла справиться с препятствием.

Водитель Mahindra Major вовремя приехал на помощь. Он привязал свой внедорожник к Hummer при помощи буксировочного крюка и начал тянуть. В итоге американский "гигант" все же смог сдвинуться с места, но снова застрял.

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Со второй попытки Hummer все же удалось вытащить. Скромный 62-сильный Mahindra Major смог помочь благодаря своему малому весу и высокому дорожному просвету.

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