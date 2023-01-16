Розмір не має значення: маленький індійський позашляховик витяг із води Hummer (відео)

Індійський маленький позашляховик Mahindra Major витягнув з води великий американський Hummer H2. "Малюку" знадобилося лише дві спроби, щоб впоратися з цим завданням.

Related video

В Індії великий американський позашляховик Hummer H2 застряг на мілководді. Несподівано, але на допомогу йому приїхав маленький Mahindra Major, побудований на базі Jeep CJ3B. Відео опублікували на YouTube-каналі Shanil MpNz.

Hummer H2 хоч і має брутальний дизайн, але це не найкращий автомобіль для бездоріжжя. Він надто важкий, щоб справлятися з найважчими умовами.

Найімовірніше, водій Hummer недостатньо розігнався до води та застряг на камені. Навіть система повного приводу позашляховика не допомогла впоратися із перешкодою.

Водій Mahindra Major вчасно приїхав на допомогу. Він прив'язав свій позашляховик до Hummer за допомогою гака й почав тягнути. У результаті американський "гігант" все ж таки зміг зрушити з місця, але знову застряг.

Важливо

На продаж виставили старий Hummer із дуже моторошним тюнінгом (фото)

З другої спроби Hummer все ж таки вдалося витягнути. Скромний 62-сильний Mahindra Major зміг допомогти завдяки своїй малій вазі та високому дорожньому просвіту.

Раніше Фокус писав, що компанія South Florida Customs доопрацювала новітній електричний позашляховик GMC Hummer EV у стилістиці класичних армійських Humvee.