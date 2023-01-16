На продажу выставили ретро-хэтчбек Chrysler с дверьми как у Tesla Model X (фото)

Правую заднюю дверь хэтчбека переделали для удобной посадки пассажиров на инвалидных колясках. Цена автомобиля составляет 8000 долларов, но торг уместен.

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В США на продажу выставили необычный ретро-хэтчбек Chrysler PT Cruiser. Этот экземпляр отличается необычной задней дверью типа "крыло чайки". Подробности рассказали на сайте Motor1.

Chrysler PT Cruiser 2003 года выпуска выставлен на продажу на сайте Craigslist. Его пробег составляет 83 тысячи км.

Правую заднюю дверь хэтчбека переделали не просто так. Автомобиль сделали более удобным для пассажиров на инвалидных колясках.

[ + – ] Этот Chrysler PT Cruiser сделали более удобным для пассажиров на инвалидных колясках Фото: Craigslist

Сиденье переднего пассажира может въезжать из автомобиля с помощью встроенного пандуса с гидравлическим приводом. Так погрузка пассажира на задний ряд становится еще проще.

[ + – ] Сиденье переднего пассажира может въезжать из авто Фото: Craigslist

Дверь типа "крыло чайки" также получила гидравлический привод. Благодаря этому для посадки появилось много свободного пространства.

Цена необычного автомобиля составляет 8000 долларов. Продавец отметил, что торг уместен.

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Автомобиль регулярно обслуживался. В прошлом году на него установили новые задние фонари и аккумулятор. Тем не менее, внешнее состояние авто далеко от идеального. На петлях необычной двери есть ржавчина.

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