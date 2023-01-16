На продаж виставили ретро-хетчбек Chrysler із дверима як у Tesla Model X (фото)

Праві задні двері хетчбека переробили для зручної посадки пасажирів на візках. Ціна автомобіля складає 8000 доларів, але торг доречний.

Related video

У США на продаж виставили незвичайний ретро-хетчбек Chrysler PT Cruiser. Цей екземпляр відрізняється незвичайними задніми дверима типу "крило чайки". Подробиці розповіли на сайті Motor1.

Chrysler PT Cruiser 2003 випуску виставлений на продаж на сайті Craigslist. Його пробіг становить 83 тисячі кілометрів.

Праві задні двері хетчбека переробили. Автомобіль зробили зручнішим для пасажирів на візках.

[ + – ] Цей Chrysler PT Cruiser зробили зручнішим для пасажирів на візках Фото: Craigslist

Сидіння переднього пасажира може виїжджати з автомобіля за допомогою вбудованого пандусу з гідравлічним приводом. Так навантаження пасажира на задній ряд стає ще простішим.

[ + – ] Сидіння переднього пасажира може виїжджати з авто Фото: Craigslist

Двері типу "крило чайки" також отримали гідравлічний привід. Завдяки цьому для посадки з'явилося багато вільного простору.

Ціна незвичайного автомобіля складає 8000 доларів. Продавець зазначив, що торг доречний.

Важливо

На продаж виставлений дуже рідкісний та нестандартний позашляховик Ferrari 1970 року (фото)

Автомобіль регулярно обслуговувався. Минулого року на нього встановили нові задні ліхтарі та акумулятор. Проте зовнішній стан авто далекий від ідеального. На петлях незвичайних дверей є іржа.

Раніше Фокус розповів, що в Парижі на аукціон RM Sotheby's виставили Toyota 2000GT 1967 за рекордні 700 000 євро.