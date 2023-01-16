Представлен первый в мире бронированный хэчбек Volswagen Golf (фото)

Пакет брони для Volkswagen Golf GTI почти не влияет на характеристики. Благодаря доработкам хэтчбек может выдерживать огонь из стрелкового оружия.

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Компания Armormax из ЮАР представила пакет брони для заряженного хэтчбека Volkswagen Golf GTI восьмого поколения. Автомобиль теперь может выдержать выстрелы из пистолетов и ружей. Подробности рассказали на сайте производителя.

Armormax создали пакет брони для Volkswagen Golf GTI, который почти не влияет на его экономичность и ходовые характеристики. Вес всех доработок составляет всего 179 килограммов.

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Снаружи ничего не выдает того, что хэтчбек стал бронированным. Все доработки интегрированы в автомобиль практически незаметно.

[ + – ] Бронированный Volkswagen Golf GTI может выдерживать огонь из стрелкового оружия Фото: Armormax

Пакет брони заменяет стандартные окна баллистическим стеклом Optima. Панели, стойки, задние сиденья и люк усилены легкой синтетической броней. Armormax также добавляет радио в салон автомобиля.

[ + – ] Стандартные окна заменили на баллистическое стекло Optima Фото: Armormax

Пакет брони соответствует европейскому стандарту защиты B4. Он может выдерживать обстрел из пистолета.

В Armormax отметили, что статистика преступлений и угонов в Южной Африке пугает их. Поэтому они продают бронированные автомобили не только предприятиям, но и частным лицам.

Бронированный Volkswagen Golf GTI поступит в продажу по цене от 106 830 долларов. Клиенты могут заказать у компании некоторые другие доработки для хэтчбека.

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