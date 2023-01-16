Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Представлен первый в мире бронированный хэчбек Volswagen Golf (фото)

Volkswagen Golf, Броня, Авто, Автомобили, Доработки, Бронированные авто, Фото, ЮАР, Хэтчбеки
Фото: Armormax | Снаружи бронированный Volkswagen Golf GTI не отличить от стандартной модели

Пакет брони для Volkswagen Golf GTI почти не влияет на характеристики. Благодаря доработкам хэтчбек может выдерживать огонь из стрелкового оружия.

Related video

Компания Armormax из ЮАР представила пакет брони для заряженного хэтчбека Volkswagen Golf GTI восьмого поколения. Автомобиль теперь может выдержать выстрелы из пистолетов и ружей. Подробности рассказали на сайте производителя.

Armormax создали пакет брони для Volkswagen Golf GTI, который почти не влияет на его экономичность и ходовые характеристики. Вес всех доработок составляет всего 179 килограммов.

Важно
Защита с заботой об экологии: презентован первый в мире бронированный электрокар (видео)
Защита с заботой об экологии: презентован первый в мире бронированный электрокар (видео)

Снаружи ничего не выдает того, что хэтчбек стал бронированным. Все доработки интегрированы в автомобиль практически незаметно.

Volkswagen Golf GTI Fullscreen
Бронированный Volkswagen Golf GTI может выдерживать огонь из стрелкового оружия
Фото: Armormax

Пакет брони заменяет стандартные окна баллистическим стеклом Optima. Панели, стойки, задние сиденья и люк усилены легкой синтетической броней. Armormax также добавляет радио в салон автомобиля.

Volkswagen Golf GTI Fullscreen
Стандартные окна заменили на баллистическое стекло Optima
Фото: Armormax

Пакет брони соответствует европейскому стандарту защиты B4. Он может выдерживать обстрел из пистолета.

В Armormax отметили, что статистика преступлений и угонов в Южной Африке пугает их. Поэтому они продают бронированные автомобили не только предприятиям, но и частным лицам.

Бронированный Volkswagen Golf GTI поступит в продажу по цене от 106 830 долларов. Клиенты могут заказать у компании некоторые другие доработки для хэтчбека.

Ранее Фокус сообщал, что Mercedes-Benz G-Class превратили в настоящий лимузин и оснастили броней.