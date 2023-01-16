Представлено перший у світі броньований хечбек Volswagen Golf (фото)

Пакет броні для Volkswagen Golf GTI майже не впливає на характеристики. Завдяки доробкам хетчбек може витримувати вогонь зі стрілецької зброї.

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Компанія Armormax із ПАР представила пакет броні для зарядженого хетчбека Volkswagen Golf GTI восьмого покоління. Автомобіль тепер може витримати постріли з пістолетів та рушниць. Подробиці розповіли на сайті виробника.

Armormax створили пакет броні для Volkswagen Golf GTI, який майже не впливає на його економічність та ходові характеристики. Вага всіх доробок становить лише 179 кілограмів.

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Зовні нічого не видає того, що хетчбек став броньованим. Усі доробки інтегровані в автомобіль практично непомітно.

[ + – ] Броньований Volkswagen Golf GTI може витримувати вогонь зі стрілецької зброї Фото: Armormax

Пакет броні замінює стандартні вікна на балістичне скло Optima. Панелі, стійки, задні сидіння та люк посилені легкою синтетичною бронею. Armormax також додає радіо до салону автомобіля.

[ + – ] Стандартні вікна замінили на балістичне скло Optima Фото: Armormax

Пакет броні відповідає стандарту захисту B4. Він може витримувати обстріл із пістолета.

В Armormax зазначили, що статистика злочинів та викрадень автомобілів у Південній Африці лякає їх. Тому вони продають броньовані автомобілі не лише підприємствам, а й приватним особам.

Броньований Volkswagen Golf GTI надійде у продаж за ціною від 106 830 доларів. Клієнти можуть замовити компанії деякі інші доробки для хетчбека.

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