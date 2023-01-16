Американцы назвали самые дешевые в обслуживании бренды автомобилей
Японские автопроизводители снова доказали свое превосходство по стоимости обслуживания. Они опередили европейских и американских конкурентов.
Американские эксперты проанализировали стоимость обслуживания разных моделей популярных автопроизводителей. Они назвали бренд авто, который обслуживать дешевле всего. Рейтинг опубликовали на сайте CarEdge.
Эксперты рассказали, что японские автомобили дешевые в обслуживании. Не все их европейские и американские конкуренты могут похвастаться тем же.
В среднем стоимость обслуживания Toyota в течение 10 лет составляет 5 996 долларов. Самыми дешевыми моделями оказались Prius, Yaris, Corolla, Prius Prime, Camry и Avalon.
Самые дешевые в обслуживании бренды автомобилей
За 5 лет эксплуатации:
- Toyota — 1605 долларов
- Mitsubishi — 2019 долларов
- Honda — 2090 долларов
- Volkswagen — 2107 долларов
- Nissan — 2118 долларов
- Mazda — 2118 долларов
- Kia — 2167 долларов
- MINI — 2178 долларов
- GMC — 2238 долларов
- Hyundai — 2280 долларов
За 10 лет эксплуатации:
- Toyota — 5996 долларов
- Mitsubishi — 7787 долларов
- Honda — 7827 долларов
- Mazda — 8035 долларов
- Nissan — 8088 долларов
- MINI — 8155 долларов
- Volkswagen — 8166 долларов
- GMC — 8429 долларов
- Kia — 8442 доллара
- Hyundai — 8714 долларов
Ранее Фокус писал, что эксперты назвали самые надежные и ненадежные компактные кроссоверы с пробегом.