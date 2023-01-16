Американцы назвали самые дешевые в обслуживании бренды автомобилей

Японские автопроизводители снова доказали свое превосходство по стоимости обслуживания. Они опередили европейских и американских конкурентов.

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Американские эксперты проанализировали стоимость обслуживания разных моделей популярных автопроизводителей. Они назвали бренд авто, который обслуживать дешевле всего. Рейтинг опубликовали на сайте CarEdge.

Эксперты рассказали, что японские автомобили дешевые в обслуживании. Не все их европейские и американские конкуренты могут похвастаться тем же.

В среднем стоимость обслуживания Toyota в течение 10 лет составляет 5 996 долларов. Самыми дешевыми моделями оказались Prius, Yaris, Corolla, Prius Prime, Camry и Avalon.

Важно

Названы самые надежные автомобили возрастом до 5 лет

Самые дешевые в обслуживании бренды автомобилей

За 5 лет эксплуатации:

Toyota — 1605 долларов Mitsubishi — 2019 долларов Honda — 2090 долларов Volkswagen — 2107 долларов Nissan — 2118 долларов Mazda — 2118 долларов Kia — 2167 долларов MINI — 2178 долларов GMC — 2238 долларов Hyundai — 2280 долларов

За 10 лет эксплуатации:

Toyota — 5996 долларов Mitsubishi — 7787 долларов Honda — 7827 долларов Mazda — 8035 долларов Nissan — 8088 долларов MINI — 8155 долларов Volkswagen — 8166 долларов GMC — 8429 долларов Kia — 8442 доллара Hyundai — 8714 долларов

Ранее Фокус писал, что эксперты назвали самые надежные и ненадежные компактные кроссоверы с пробегом.