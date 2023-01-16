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Авто

Американцы назвали самые дешевые в обслуживании бренды автомобилей

Toyota, Авто, Автомобили, США, Эксперты, Деньги, Обслуживание, Mitsubishi, Mazda, Nissan, Volkswagen
Фото: Toyota | Toyota возглавила список автомобильных брендов с самым дешевым обслуживанием

Японские автопроизводители снова доказали свое превосходство по стоимости обслуживания. Они опередили европейских и американских конкурентов.

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Американские эксперты проанализировали стоимость обслуживания разных моделей популярных автопроизводителей. Они назвали бренд авто, который обслуживать дешевле всего. Рейтинг опубликовали на сайте CarEdge.

Эксперты рассказали, что японские автомобили дешевые в обслуживании. Не все их европейские и американские конкуренты могут похвастаться тем же.

В среднем стоимость обслуживания Toyota в течение 10 лет составляет 5 996 долларов. Самыми дешевыми моделями оказались Prius, Yaris, Corolla, Prius Prime, Camry и Avalon.

Важно
Названы самые надежные автомобили возрастом до 5 лет
Названы самые надежные автомобили возрастом до 5 лет

Самые дешевые в обслуживании бренды автомобилей

За 5 лет эксплуатации:

  1. Toyota — 1605 долларов
  2. Mitsubishi — 2019 долларов
  3. Honda — 2090 долларов
  4. Volkswagen — 2107 долларов
  5. Nissan — 2118 долларов
  6. Mazda — 2118 долларов
  7. Kia — 2167 долларов
  8. MINI — 2178 долларов
  9. GMC — 2238 долларов
  10. Hyundai — 2280 долларов

За 10 лет эксплуатации:

  1. Toyota — 5996 долларов
  2. Mitsubishi — 7787 долларов
  3. Honda — 7827 долларов
  4. Mazda — 8035 долларов
  5. Nissan — 8088 долларов
  6. MINI — 8155 долларов
  7. Volkswagen — 8166 долларов
  8. GMC — 8429 долларов
  9. Kia — 8442 доллара
  10. Hyundai — 8714 долларов

Ранее Фокус писал, что эксперты назвали самые надежные и ненадежные компактные кроссоверы с пробегом.