Американці назвали найдешевші в обслуговуванні бренди автомобілів
Японські автовиробники знову довели свою перевагу у вартості обслуговування. Вони випередили європейських та американських конкурентів.
Американські експерти проаналізували вартість обслуговування різних моделей найпопулярніших автовиробників. Вони назвали бренд авто, який обслуговувати найдешевше. Рейтинг було опубліковано на сайті CarEdge.
Експерти розповіли, що японські автомобілі дешеві в обслуговуванні. Не всі їхні європейські та американські конкуренти можуть похвалитися тим самим.
У середньому вартість обслуговування Toyota протягом 10 років становить 5996 доларів. Найдешевшими моделями виявилися Prius, Yaris, Corolla, Prius Prime, Camry та Avalon.
Найдешевші в обслуговуванні бренди автомобілів
За 5 років експлуатації:
- Toyota — 1605 доларів
- Mitsubishi — 2019 доларів
- Honda — 2090 доларів
- Volkswagen — 2107 доларів
- Nissan — 2118 доларів
- Mazda — 2118 доларів
- Kia — 2167 доларів
- MINI — 2178 доларів
- GMC — 2238 доларів
- Hyundai — 2280 доларів
За 10 років експлуатації:
- Toyota — 5996 доларів
- Mitsubishi — 7787 доларів
- Honda — 7827 доларів
- Mazda — 8035 доларів
- Nissan — 8088 доларів
- MINI — 8155 доларів
- Volkswagen — 8166 доларів
- GMC — 8429 доларів
- Kia — 8442 долари
- Hyundai — 8714 доларів
Раніше Фокус писав, що експерти назвали найнадійніші та ненадійні компактні кросовери з пробігом.