Американці назвали найдешевші в обслуговуванні бренди автомобілів

Японські автовиробники знову довели свою перевагу у вартості обслуговування. Вони випередили європейських та американських конкурентів.

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Американські експерти проаналізували вартість обслуговування різних моделей найпопулярніших автовиробників. Вони назвали бренд авто, який обслуговувати найдешевше. Рейтинг було опубліковано на сайті CarEdge.

Експерти розповіли, що японські автомобілі дешеві в обслуговуванні. Не всі їхні європейські та американські конкуренти можуть похвалитися тим самим.

У середньому вартість обслуговування Toyota протягом 10 років становить 5996 доларів. Найдешевшими моделями виявилися Prius, Yaris, Corolla, Prius Prime, Camry та Avalon.

Важливо

Названі найнадійніші автомобілі віком до 5 років

Найдешевші в обслуговуванні бренди автомобілів

За 5 років експлуатації:

Toyota — 1605 доларів Mitsubishi — 2019 доларів Honda — 2090 доларів Volkswagen — 2107 доларів Nissan — 2118 доларів Mazda — 2118 доларів Kia — 2167 доларів MINI — 2178 доларів GMC — 2238 доларів Hyundai — 2280 доларів

За 10 років експлуатації:

Toyota — 5996 доларів Mitsubishi — 7787 доларів Honda — 7827 доларів Mazda — 8035 доларів Nissan — 8088 доларів MINI — 8155 доларів Volkswagen — 8166 доларів GMC — 8429 доларів Kia — 8442 долари Hyundai — 8714 доларів

Раніше Фокус писав, що експерти назвали найнадійніші та ненадійні компактні кросовери з пробігом.