Кузов из дерева и закрытые колеса: показали самый странный скутер в мире (фото)

Умелец из Калифорнии построил один из самых необычных скутеров в мире. Он получил оригинальный закрытый деревянный кузов.

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В Калифорнии продают необычный скутер на базе электрического Vectrix VX-1. Он получил оригинальный деревянный кузов, прикрывающий оба колеса. Подробности рассказали на сайте аукционного дома Bring a Trailer.

Необычный скутер получил полностью закрытый корпус из красного дерева и стекловолокна с большим кожаным седлом Corbin. Внешний вид дополняет алюминиевая отделка.

[ + – ] Кузов скутера изготовлен из красного дерева Фото: Bring a Trailer

Всего существует только один такой скутер в мире. Владелец построил его специально для себя.

Стандартный Vectrix VX-1 оснащается электромотором мощностью 47 л.с. Запас хода составляет около 280 км на одном заряде. Максимальная скорость ограничена на 120 км/ч.

[ + – ] Скутер оснастили аккумуляторными батареями от Nissan Leaf Фото: Bring a Trailer

Создатель необычного скутера избавился от большей части кузова оригинального Vectrix VX-1. Он оставил только шасси, а затем поставил аккумуляторные батареи от электромобиля Nissan Leaf.

Новый корпус был создан владельцем вручную из красного дерева. На него он нанес защитный внешний слой из эпоксидной смолы и стекловолокна. Кузов состоит из трех больших частей, которые крепятся к раме.

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Торги за необычный скутер заканчиваются уже 17 января. Сейчас максимальная ставка составляет 6900 долларов.

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