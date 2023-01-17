Кузов из дерева и закрытые колеса: показали самый странный скутер в мире (фото)
Умелец из Калифорнии построил один из самых необычных скутеров в мире. Он получил оригинальный закрытый деревянный кузов.
В Калифорнии продают необычный скутер на базе электрического Vectrix VX-1. Он получил оригинальный деревянный кузов, прикрывающий оба колеса. Подробности рассказали на сайте аукционного дома Bring a Trailer.
Необычный скутер получил полностью закрытый корпус из красного дерева и стекловолокна с большим кожаным седлом Corbin. Внешний вид дополняет алюминиевая отделка.
Всего существует только один такой скутер в мире. Владелец построил его специально для себя.
Стандартный Vectrix VX-1 оснащается электромотором мощностью 47 л.с. Запас хода составляет около 280 км на одном заряде. Максимальная скорость ограничена на 120 км/ч.
Создатель необычного скутера избавился от большей части кузова оригинального Vectrix VX-1. Он оставил только шасси, а затем поставил аккумуляторные батареи от электромобиля Nissan Leaf.
Новый корпус был создан владельцем вручную из красного дерева. На него он нанес защитный внешний слой из эпоксидной смолы и стекловолокна. Кузов состоит из трех больших частей, которые крепятся к раме.Важно
Торги за необычный скутер заканчиваются уже 17 января. Сейчас максимальная ставка составляет 6900 долларов.
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