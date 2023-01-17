Кузов із дерева та закриті колеса: показали найдивніший скутер у світі (фото)

Умілець з Каліфорнії побудував один із найнезвичайніших скутерів у світі. Він одержав оригінальний закритий дерев'яний кузов.

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У Каліфорнії продають незвичайний скутер на базі електричного Vectrix VX-1. Він отримав оригінальний дерев'яний кузов, що прикриває обидва колеса. Подробиці розповіли на сайті аукціонного будинку Bring a Trailer.

Незвичайний скутер отримав повністю закритий корпус із червоного дерева та скловолокна з великим шкіряним сідлом Corbin. Зовнішній вигляд доповнює алюмінієве оздоблення.

[ + – ] Кузов скутера виготовлений із червоного дерева Фото: Bring a Trailer

Усього існує лише один такий скутер у світі. Власник збудував його спеціально для себе.

Стандартний Vectrix VX-1 оснащується електромотором потужністю 47 к. с.. Запас ходу складає близько 280 км на одному заряді. Максимальна швидкість обмежена до 120 км/год.

[ + – ] Скутер оснастили акумуляторними батареями від Nissan Leaf Фото: Bring a Trailer

Автор незвичайного скутера позбавився більшої частини кузова оригінального Vectrix VX-1. Він залишив лише шасі, а потім поставив акумуляторні батареї від електромобіля Nissan Leaf.

Новий корпус був створений власником вручну із червоного дерева. На нього він наніс захисний зовнішній шар із епоксидної смоли та скловолокна. Кузов складається із трьох великих частин, які кріпляться до рами.

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Торги за незвичайний скутер закінчуються вже 17 січня. Наразі максимальна ставка становить 6900 доларів.

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