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Какие авто чаще всего отзывали для устранения дефектов в 2022 году

Mercedes-Benz, Отзывы, Ремонт, Поломки, Список, Рейтинг, Авто, Автомобили, Европа
Фото: Mercedes-Benz | Mercedes-Benz отозвал больше всего автомобилей в 2022 году

Часто свои модели отзывают крупнейшие автопроизводители. Это связано с недостатком времени на тщательное изучение автомобилей.

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Автопроизводители тратят огромные деньги на разработку своих автомобилей, но никто не застрахован от заводских недочетов. На сайте car-recalls назвали самые отзываемые модели авто в Европе в 2022 году.

Некоторые дефекты в автомобилях замечают уже после их выпуска. Поэтому приходится отзывать некоторые проблемные авто, чтобы как можно скорее устранить недочеты.

В Европе существует агентство под названием "Система быстрого обмена информацией". Оно занимается выявлением рисков безопасности для всех продуктов в ЕС, включая автомобили. С их помощью удается найти некоторые дефекты.

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В списке самых отзываемых автомобилей оказались производители, которые выпускают огромное количество различных моделей. Именно поэтому им труднее следить за качеством всех своих авто.

Самые отзываемые автомобили в Европе в 2022 году:

  • 30) Ferrari – 1 отзыв 2 моделей
  • 29) Mini – 1 отзыв 4 моделей
  • 28) Tesla – 2 отзыва 3 моделей
  • 27) Porsche – 2 отзыва 3 моделей
  • 26) Lexus – 2 отзыва 4 моделей
  • 25) Jeep – 2 отзыва 4 моделей
  • 24) Jaguar – 2 отзыва 4 моделей
  • 23) Honda – 2 отзыва 4 моделей
  • 22) Suzuki – 2 отзыва 5 моделей
  • 21) Volvo – 2 отзыва 10 моделей
  • 20) Dodge – 3 отзыва 2 моделей
  • 19) Renault – 3 отзыва 3 моделей
  • 18) Maserati – 3 отзыва 4 моделей
  • 17) Skoda – 3 отзыва 4 моделей
  • 16) Seat – 3 отзыва 5 моделей
  • 15) Fiat – 5 отзывов 4 моделей
  • 14) Audi – 5 отзывов 12 моделей
  • 13) Hyundai – 6 отзывов 7 моделей
  • 12) Mazda – 6 отзывов 9 моделей
  • 11) Land Rover – 7 отзывов 4 моделей
  • 10) Kia – 7 отзывов 7 моделей
  • 9) DS Automobiles – 8 отзывов 3 моделей
  • 8) BMW – 8 отзывов 12 моделей
  • 7) Ford – 10 отзывов 7 моделей
  • 6) Citroën – 11 отзывов 10 моделей
  • 5) Vauxhall/Opel – 12 отзывов 10 моделей
  • 4) Toyota – 14 отзывов 10 моделей
  • 3) Volkswagen – 14 отзывов 12 моделей
  • 2) Peugeot – 15 отзывов 10 моделей
  • 1) Mercedes-Benz – 39 отзывов 24 моделей

Ранее Фокус писал, что Honda отзывает около 200 000 своих гибридных автомобилей.