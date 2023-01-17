Какие авто чаще всего отзывали для устранения дефектов в 2022 году

Часто свои модели отзывают крупнейшие автопроизводители. Это связано с недостатком времени на тщательное изучение автомобилей.

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Автопроизводители тратят огромные деньги на разработку своих автомобилей, но никто не застрахован от заводских недочетов. На сайте car-recalls назвали самые отзываемые модели авто в Европе в 2022 году.

Некоторые дефекты в автомобилях замечают уже после их выпуска. Поэтому приходится отзывать некоторые проблемные авто, чтобы как можно скорее устранить недочеты.

В Европе существует агентство под названием "Система быстрого обмена информацией". Оно занимается выявлением рисков безопасности для всех продуктов в ЕС, включая автомобили. С их помощью удается найти некоторые дефекты.

Важно

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В списке самых отзываемых автомобилей оказались производители, которые выпускают огромное количество различных моделей. Именно поэтому им труднее следить за качеством всех своих авто.

Самые отзываемые автомобили в Европе в 2022 году:

30) Ferrari – 1 отзыв 2 моделей

Ferrari – 1 отзыв 2 моделей 29) Mini – 1 отзыв 4 моделей

Mini – 1 отзыв 4 моделей 28) Tesla – 2 отзыва 3 моделей

Tesla – 2 отзыва 3 моделей 27) Porsche – 2 отзыва 3 моделей

Porsche – 2 отзыва 3 моделей 26) Lexus – 2 отзыва 4 моделей

Lexus – 2 отзыва 4 моделей 25) Jeep – 2 отзыва 4 моделей

Jeep – 2 отзыва 4 моделей 24) Jaguar – 2 отзыва 4 моделей

Jaguar – 2 отзыва 4 моделей 23) Honda – 2 отзыва 4 моделей

Honda – 2 отзыва 4 моделей 22) Suzuki – 2 отзыва 5 моделей

Suzuki – 2 отзыва 5 моделей 21) Volvo – 2 отзыва 10 моделей

Volvo – 2 отзыва 10 моделей 20) Dodge – 3 отзыва 2 моделей

Dodge – 3 отзыва 2 моделей 19) Renault – 3 отзыва 3 моделей

Renault – 3 отзыва 3 моделей 18) Maserati – 3 отзыва 4 моделей

Maserati – 3 отзыва 4 моделей 17) Skoda – 3 отзыва 4 моделей

Skoda – 3 отзыва 4 моделей 16) Seat – 3 отзыва 5 моделей

Seat – 3 отзыва 5 моделей 15) Fiat – 5 отзывов 4 моделей

Fiat – 5 отзывов 4 моделей 14) Audi – 5 отзывов 12 моделей

Audi – 5 отзывов 12 моделей 13) Hyundai – 6 отзывов 7 моделей

Hyundai – 6 отзывов 7 моделей 12) Mazda – 6 отзывов 9 моделей

Mazda – 6 отзывов 9 моделей 11) Land Rover – 7 отзывов 4 моделей

Land Rover – 7 отзывов 4 моделей 10) Kia – 7 отзывов 7 моделей

Kia – 7 отзывов 7 моделей 9) DS Automobiles – 8 отзывов 3 моделей

DS Automobiles – 8 отзывов 3 моделей 8) BMW – 8 отзывов 12 моделей

BMW – 8 отзывов 12 моделей 7) Ford – 10 отзывов 7 моделей

Ford – 10 отзывов 7 моделей 6) Citroën – 11 отзывов 10 моделей

Citroën – 11 отзывов 10 моделей 5) Vauxhall/Opel – 12 отзывов 10 моделей

Vauxhall/Opel – 12 отзывов 10 моделей 4) Toyota – 14 отзывов 10 моделей

Toyota – 14 отзывов 10 моделей 3) Volkswagen – 14 отзывов 12 моделей

Volkswagen – 14 отзывов 12 моделей 2) Peugeot – 15 отзывов 10 моделей

Peugeot – 15 отзывов 10 моделей 1) Mercedes-Benz – 39 отзывов 24 моделей

Ранее Фокус писал, что Honda отзывает около 200 000 своих гибридных автомобилей.