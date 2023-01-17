Какие авто чаще всего отзывали для устранения дефектов в 2022 году
Часто свои модели отзывают крупнейшие автопроизводители. Это связано с недостатком времени на тщательное изучение автомобилей.
Автопроизводители тратят огромные деньги на разработку своих автомобилей, но никто не застрахован от заводских недочетов. На сайте car-recalls назвали самые отзываемые модели авто в Европе в 2022 году.
Некоторые дефекты в автомобилях замечают уже после их выпуска. Поэтому приходится отзывать некоторые проблемные авто, чтобы как можно скорее устранить недочеты.
В Европе существует агентство под названием "Система быстрого обмена информацией". Оно занимается выявлением рисков безопасности для всех продуктов в ЕС, включая автомобили. С их помощью удается найти некоторые дефекты.
В списке самых отзываемых автомобилей оказались производители, которые выпускают огромное количество различных моделей. Именно поэтому им труднее следить за качеством всех своих авто.
Самые отзываемые автомобили в Европе в 2022 году:
- 30) Ferrari – 1 отзыв 2 моделей
- 29) Mini – 1 отзыв 4 моделей
- 28) Tesla – 2 отзыва 3 моделей
- 27) Porsche – 2 отзыва 3 моделей
- 26) Lexus – 2 отзыва 4 моделей
- 25) Jeep – 2 отзыва 4 моделей
- 24) Jaguar – 2 отзыва 4 моделей
- 23) Honda – 2 отзыва 4 моделей
- 22) Suzuki – 2 отзыва 5 моделей
- 21) Volvo – 2 отзыва 10 моделей
- 20) Dodge – 3 отзыва 2 моделей
- 19) Renault – 3 отзыва 3 моделей
- 18) Maserati – 3 отзыва 4 моделей
- 17) Skoda – 3 отзыва 4 моделей
- 16) Seat – 3 отзыва 5 моделей
- 15) Fiat – 5 отзывов 4 моделей
- 14) Audi – 5 отзывов 12 моделей
- 13) Hyundai – 6 отзывов 7 моделей
- 12) Mazda – 6 отзывов 9 моделей
- 11) Land Rover – 7 отзывов 4 моделей
- 10) Kia – 7 отзывов 7 моделей
- 9) DS Automobiles – 8 отзывов 3 моделей
- 8) BMW – 8 отзывов 12 моделей
- 7) Ford – 10 отзывов 7 моделей
- 6) Citroën – 11 отзывов 10 моделей
- 5) Vauxhall/Opel – 12 отзывов 10 моделей
- 4) Toyota – 14 отзывов 10 моделей
- 3) Volkswagen – 14 отзывов 12 моделей
- 2) Peugeot – 15 отзывов 10 моделей
- 1) Mercedes-Benz – 39 отзывов 24 моделей
Ранее Фокус писал, что Honda отзывает около 200 000 своих гибридных автомобилей.