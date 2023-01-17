Які авто найчастіше відкликали для усунення дефектів у 2022 році
Часто свої моделі відкликають найбільші автовиробники. Це пов'язано з нестачею часу на ретельне вивчення автомобілів.
Автовиробники витрачають великі гроші на розробку власних автомобілів, але ніхто не застрахований від заводських недоліків. На сайті car-recalls назвали найвідповідальніші моделі авто в Європі в 2022 році.
Деякі дефекти в автомобілях помічають уже після їх випуску. Тому доводиться відкликати деякі проблемні автомобілі, щоб якнайшвидше усунути недоліки.
У Європі існує агенція під назвою "Система швидкого обміну інформацією". Вона займається виявленням ризиків безпеки для всіх продуктів ЄС, враховуючи автомобілі. З їх допомогою вдається знайти деякі дефекти.
У списку автомобілів, які найбільше відкликають, опинилися виробники, котрі випускають величезну кількість різних моделей. Саме тому їм важче стежити за якістю всіх власних авто.
Автомобілі, які найбільше відкликають в Європі в 2022 році:
- 30) Ferrari — 1 відкликання 2 моделі
- 29) Mini — 1 відкликання 4 моделі
- 28) Tesla — 2 відкликання 3 моделі
- 27) Porsche — 2 відкликання 3 моделі
- 26) Lexus — 2 відкликання 4 моделі
- 25) Jeep — 2 відкликання 4 моделі
- 24) Jaguar — 2 відкликання 4 моделі
- 23) Honda — 2 відкликання 4 моделі
- 22) Suzuki — 2 відкликання 5 моделей
- 21) Volvo – 2 відкликання 10 моделей
- 20) Dodge – 3 відкликання 2 моделі
- 19) Renault — 3 відкликання 3 моделі
- 18) Maserati — 3 відкликання 4 моделі
- 17) Skoda — 3 відкликання 4 моделі
- 16) Seat — 3 відкликання 5 моделі
- 15) Fiat — 5 відкликань 4 моделі
- 14) Audi — 5 відкликань 12 моделей
- 13) Hyundai — 6 відкликань 7 моделей
- 12) Mazda — 6 відкликань 9 моделей
- 11) Land Rover — 7 відкликань 4 моделі
- 10) Kia — 7 відкликань 7 моделей
- 9) DS Automobiles — 8 відкликань 3 моделі
- 8) BMW — 8 відкликань 12 моделей
- 7) Ford — 10 відкликань 7 моделей
- 6) Citroën — 11 відкликань 10 моделей
- 5) Vauxhall/Opel — 12 відкликань 10 моделей
- 4) Toyota — 14 відкликань 10 моделей
- 3) Volkswagen — 14 відкликань 12 моделей
- 2) Peugeot — 15 відкликань 10 моделей
- 1) Mercedes-Benz — 39 відкликань 24 моделі
Раніше Фокус писав, що Honda відкликає майже 200 000 своїх гібридних автомобілів.