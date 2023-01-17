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Авто

Які авто найчастіше відкликали для усунення дефектів у 2022 році

Mercedes-Benz, Відгуки, Ремонт, Поломки, Список, Рейтинг, Авто, Автомобілі, Європа
Фото: Mercedes-Benz | Mercedes-Benz відкликав найбільше автомобілів у 2022 році

Часто свої моделі відкликають найбільші автовиробники. Це пов'язано з нестачею часу на ретельне вивчення автомобілів.

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Автовиробники витрачають великі гроші на розробку власних автомобілів, але ніхто не застрахований від заводських недоліків. На сайті car-recalls назвали найвідповідальніші моделі авто в Європі в 2022 році.

Деякі дефекти в автомобілях помічають уже після їх випуску. Тому доводиться відкликати деякі проблемні автомобілі, щоб якнайшвидше усунути недоліки.

У Європі існує агенція під назвою "Система швидкого обміну інформацією". Вона займається виявленням ризиків безпеки для всіх продуктів ЄС, враховуючи автомобілі. З їх допомогою вдається знайти деякі дефекти.

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У списку автомобілів, які найбільше відкликають, опинилися виробники, котрі випускають величезну кількість різних моделей. Саме тому їм важче стежити за якістю всіх власних авто.

Автомобілі, які найбільше відкликають в Європі в 2022 році:

  • 30) Ferrari — 1 відкликання 2 моделі
  • 29) Mini — 1 відкликання 4 моделі
  • 28) Tesla — 2 відкликання 3 моделі
  • 27) Porsche — 2 відкликання 3 моделі
  • 26) Lexus — 2 відкликання 4 моделі
  • 25) Jeep — 2 відкликання 4 моделі
  • 24) Jaguar — 2 відкликання 4 моделі
  • 23) Honda — 2 відкликання 4 моделі
  • 22) Suzuki — 2 відкликання 5 моделей
  • 21) Volvo – 2 відкликання 10 моделей
  • 20) Dodge – 3 відкликання 2 моделі
  • 19) Renault — 3 відкликання 3 моделі
  • 18) Maserati — 3 відкликання 4 моделі
  • 17) Skoda — 3 відкликання 4 моделі
  • 16) Seat — 3 відкликання 5 моделі
  • 15) Fiat — 5 відкликань 4 моделі
  • 14) Audi — 5 відкликань 12 моделей
  • 13) Hyundai — 6 відкликань 7 моделей
  • 12) Mazda — 6 відкликань 9 моделей
  • 11) Land Rover — 7 відкликань 4 моделі
  • 10) Kia — 7 відкликань 7 моделей
  • 9) DS Automobiles — 8 відкликань 3 моделі
  • 8) BMW — 8 відкликань 12 моделей
  • 7) Ford — 10 відкликань 7 моделей
  • 6) Citroën — 11 відкликань 10 моделей
  • 5) Vauxhall/Opel — 12 відкликань 10 моделей
  • 4) Toyota — 14 відкликань 10 моделей
  • 3) Volkswagen — 14 відкликань 12 моделей
  • 2) Peugeot — 15 відкликань 10 моделей
  • 1) Mercedes-Benz — 39 відкликань 24 моделі

Раніше Фокус писав, що Honda відкликає майже 200 000 своїх гібридних автомобілів.