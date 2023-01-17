Які авто найчастіше відкликали для усунення дефектів у 2022 році

Часто свої моделі відкликають найбільші автовиробники. Це пов'язано з нестачею часу на ретельне вивчення автомобілів.

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Автовиробники витрачають великі гроші на розробку власних автомобілів, але ніхто не застрахований від заводських недоліків. На сайті car-recalls назвали найвідповідальніші моделі авто в Європі в 2022 році.

Деякі дефекти в автомобілях помічають уже після їх випуску. Тому доводиться відкликати деякі проблемні автомобілі, щоб якнайшвидше усунути недоліки.

У Європі існує агенція під назвою "Система швидкого обміну інформацією". Вона займається виявленням ризиків безпеки для всіх продуктів ЄС, враховуючи автомобілі. З їх допомогою вдається знайти деякі дефекти.

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У списку автомобілів, які найбільше відкликають, опинилися виробники, котрі випускають величезну кількість різних моделей. Саме тому їм важче стежити за якістю всіх власних авто.

Автомобілі, які найбільше відкликають в Європі в 2022 році:

30) Ferrari — 1 відкликання 2 моделі

Ferrari — 1 відкликання 2 моделі 29) Mini — 1 відкликання 4 моделі

Mini — 1 відкликання 4 моделі 28) Tesla — 2 відкликання 3 моделі

Tesla — 2 відкликання 3 моделі 27) Porsche — 2 відкликання 3 моделі

Porsche — 2 відкликання 3 моделі 26) Lexus — 2 відкликання 4 моделі

Lexus — 2 відкликання 4 моделі 25) Jeep — 2 відкликання 4 моделі

Jeep — 2 відкликання 4 моделі 24) Jaguar — 2 відкликання 4 моделі

Jaguar — 2 відкликання 4 моделі 23) Honda — 2 відкликання 4 моделі

Honda — 2 відкликання 4 моделі 22) Suzuki — 2 відкликання 5 моделей

Suzuki — 2 відкликання 5 моделей 21) Volvo – 2 відкликання 10 моделей

Volvo – 2 відкликання 10 моделей 20) Dodge – 3 відкликання 2 моделі

Dodge – 3 відкликання 2 моделі 19) Renault — 3 відкликання 3 моделі

Renault — 3 відкликання 3 моделі 18) Maserati — 3 відкликання 4 моделі

Maserati — 3 відкликання 4 моделі 17) Skoda — 3 відкликання 4 моделі

Skoda — 3 відкликання 4 моделі 16) Seat — 3 відкликання 5 моделі

Seat — 3 відкликання 5 моделі 15) Fiat — 5 відкликань 4 моделі

Fiat — 5 відкликань 4 моделі 14) Audi — 5 відкликань 12 моделей

Audi — 5 відкликань 12 моделей 13) Hyundai — 6 відкликань 7 моделей

Hyundai — 6 відкликань 7 моделей 12) Mazda — 6 відкликань 9 моделей

Mazda — 6 відкликань 9 моделей 11) Land Rover — 7 відкликань 4 моделі

Land Rover — 7 відкликань 4 моделі 10) Kia — 7 відкликань 7 моделей

Kia — 7 відкликань 7 моделей 9) DS Automobiles — 8 відкликань 3 моделі

DS Automobiles — 8 відкликань 3 моделі 8) BMW — 8 відкликань 12 моделей

BMW — 8 відкликань 12 моделей 7) Ford — 10 відкликань 7 моделей

Ford — 10 відкликань 7 моделей 6) Citroën — 11 відкликань 10 моделей

Citroën — 11 відкликань 10 моделей 5) Vauxhall/Opel — 12 відкликань 10 моделей

Vauxhall/Opel — 12 відкликань 10 моделей 4) Toyota — 14 відкликань 10 моделей

Toyota — 14 відкликань 10 моделей 3) Volkswagen — 14 відкликань 12 моделей

Volkswagen — 14 відкликань 12 моделей 2) Peugeot — 15 відкликань 10 моделей

Peugeot — 15 відкликань 10 моделей 1) Mercedes-Benz — 39 відкликань 24 моделі

Раніше Фокус писав, що Honda відкликає майже 200 000 своїх гібридних автомобілів.