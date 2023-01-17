Продажи электромобилей в мире за 2022 год установили новый рекорд

Электромобили в 2022 году заняли 10% от всего мирового рынка автомобилей. Продажи выросли на 68% по сравнению с прошлым годом.

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В 2022 году электромобили установили новый рекорд продаж — в мире их продали 7,8 млн. единиц. За год доля автомобилей на электротяге составила 10% от всего рынка. Об этом рассказали на сайте The Wall Street Journal.

В 2022 году продажи новых автомобилей заметно снизились. Несмотря на это электромобили смогли укрепить свои позиции.

Исследовательская группа LMC Automotive заявила, что электромобили составляли 19% продаж новых авто в Китае в прошлом году. В Европе этот показатель составил 11%.

Эксперты отметили, что продажи новых электрических автомобилей в 2022 году выросли на 68% по сравнению с прошлым годом. При этом две трети мировых продаж электромобилей приходится на Китай.

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Около 80% новых автомобилей, проданных в Норвегии в 2022 году, были электрическими. В германии электромобили заняли 25% рынка новых автомобилей.

Tesla лидирует по количеству проданных электромобилей (1,3 миллиона авто). Китайские конкуренты BYD и SAIC Motor быстро догоняют американскую компанию, а Volkswagen только набирает обороты.

Многие эксперты сошлись во мнении, что электромобили не смогут повторить свой успех в 2023 году. Главными причинами являются трудности с цепочками поставок и рост цен на электроэнергию.

Ранее Фокус писал, что китайская компания BYD готовит недорогой городской электромобиль за $9000.