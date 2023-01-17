Продажі електромобілів у світі за 2022 рік встановили новий рекорд

Електромобілі в 2022 році зайняли 10% від усього світового ринку автомобілів. Продажі виросли на 68% порівняно з минулим роком.

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У 2022 році електромобілі встановили новий рекорд продажів — у світі їх продали 7,8 млн одиниць. За рік частка автомобілів на електротязі становила 10% від усього ринку. Про це розповіли на сайті The Wall Street Journal.

У 2022 році продажі нових автомобілів помітно знизилися. Незважаючи на це, електромобілі змогли зміцнити свої позиції.

Дослідницька група LMC Automotive заявила, що електромобілі становили 19% продажу нових авто в Китаї у минулому році. У Європі цей показник становив 11%.

Експерти зазначили, що продаж нових електричних автомобілів у 2022 році зріс на 68% порівняно з минулим роком. При цьому дві третини світових продажів електромобілів припадає на Китай.

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Майже 80% нових автомобілів, проданих у Норвегії у 2022 році, були електричними. У Німеччині електромобілі зайняли 25% ринку нових автомобілів.

Tesla лідирує за кількістю проданих електромобілів (1,3 млн авто). Китайські конкуренти BYD та SAIC Motor швидко наздоганяють американську компанію, а Volkswagen лише набирає обертів.

Багато експертів зійшлися на думці, що електромобілі не зможуть повторити свій успіх у 2023 році. Головними причинами є труднощі з ланцюжками постачання і ріст цін на електроенергію.

Раніше Фокус писав, що китайська компанія BYD готує недорогий міський електромобіль за $9 000.