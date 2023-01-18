Пустая трата денег: ТОП-5 мифов об уходе за автомобилем

Некоторые автомобилисты обслуживают автомобили неправильно. Чтобы избежать ненужных денежных трат, эксперты развеяли популярные мифы об уходе за своим авто.

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Эксперты развеяли пять популярных мифов об уходе за автомобилем, которые являются пустой тратой денег. Об этом рассказали на сайте Motor Happy.

По словам экспертов, некоторые автомобилисты слишком сосредоточены на состоянии своих машин. Тем не менее, не все из них знают о том, как правильно обслуживать автомобили.

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ТОП-5 мифов об обслуживании автомобиля:

1. Масло нужно менять каждые 3000 км

Моторное масло необязательно менять каждые 3000 км пробега. Лучше следовать рекомендациям производителя.

Чтобы узнать, когда нужно менять масло, прочтите руководство пользователя. Так вы можете сэкономить немного денег.

2. Шины необходимо накачивать до давления, указанного на их боковине

Некоторые люди считают, что число на боковине шины является рекомендуемым давлением воздуха. Тем не менее там указывается давление, которое шина способна выдержать.

Лучше заранее проверить рекомендуемое давление в шинах для вашего автомобиля. Этот параметр можно найти на наклейке на двери со стороны водителя, в бардачке или на лючке топливного бака.

3. Двигатель автомобиля обязательно нужно прогревать

Многие владельцы на несколько минут запускают двигатель перед поездкой, чтобы он прогрелся. Эксперты заявили, что современные автомобили прогреваются и остывают довольно быстро.

Лучший способ прогреть свой автомобиль — начать поездку плавно. Сперва поезжайте на максимально низких оборотах, после чего постепенно увеличивайте их.

4. Кузов автомобиля нужно мыть средством для мытья посуды или стиральным порошком

Средство для мытья посуды и стиральный порошок предназначены для смывания жира. Так вы можете повредить защитный слой краски на своем автомобиле.

Эксперты рекомендуют пользоваться автомойкой. Если нужно помыть автомобиль самостоятельно, воспользуйтесь специальными средствами.

5. Топливо премиум-класса поможет повысить производительность автомобиля

Топливо премиум-класса не повысит производительность автомобиля, если оно не указано в качестве рекомендуемого. Федеральная торговая комиссия США подтвердила, что в большинстве случаев использование бензина с более высоким октановым числом, чем рекомендуется в руководстве по эксплуатации, не дает абсолютно никаких преимуществ.

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