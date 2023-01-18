Марна трата грошей: топ 5 міфів про догляд за автомобілем

Деякі автомобілісти неправильно обслуговують автомобілі. Щоб уникнути непотрібних грошових витрат, експерти розвіяли популярні міфи про догляд за авто.

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Експерти розвіяли п'ять популярних міфів про догляд за автомобілем, які є марною тратою грошей. Про це повідомили на сайті Motor Happy.

За словами експертів, деякі автомобілісти надто зосереджені на стані своїх машин. Тим не менш, не всі знають про те, як правильно обслуговувати автомобілі.

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Топ 5 міфів про обслуговування автомобіля:

1. Мастило потрібно міняти кожні 3000 км

Моторне мастило необов'язково змінювати кожні 3000 км пробігу. Краще дотримуватися рекомендацій виробника.

Щоб дізнатися, коли потрібно міняти мастило, прочитайте посібник користувача. Так ви можете заощадити трохи грошей.

2. Шини необхідно накачувати до тиску, вказаного на їхній боковині

Деякі люди вважають, що число на боковині шини є тиском повітря, що рекомендується. Тим не менш, там вказується тиск, який шина здатна витримати.

Краще заздалегідь перевірити рекомендований тиск у шинах для вашого автомобіля. Цей параметр можна знайти на наклейці на дверях з боку водія, бардачку або на лючку паливного бака.

3. Двигун автомобіля обов'язково потрібно прогрівати

Багато власників на кілька хвилин запускають двигун перед поїздкою, щоб він прогрівся. Експерти заявили, що сучасні автомобілі прогріваються й остигають досить швидко.

Найкращий спосіб прогріти свій автомобіль — почати поїздку плавно. Спершу їдьте на максимально низьких оборотах, після чого поступово збільшуйте їх.

4. Кузов автомобіля потрібно мити засобом для миття посуду або пральним порошком

Засіб для миття посуду й пральний порошок призначений для змивання жиру. Так ви можете пошкодити шар фарби на своєму автомобілі.

Експерти рекомендують користуватися автомийкою. Якщо потрібно помити автомобіль самостійно, скористайтеся спеціальними засобами.

5. Паливо преміум-класу допоможе підвищити продуктивність автомобіля

Паливо преміум-класу не підвищить продуктивність автомобіля, якщо воно не зазначено як рекомендоване. Федеральна торгова комісія США підтвердила, що в більшості випадків використання бензину з вищим октановим числом, ніж рекомендується в посібнику з експлуатації, не дає жодних переваг.

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