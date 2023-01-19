Volvo построили единственный в мире автосалон из снега и льда (фото)

В автосалоне можно найти электромобиль Polestar 2 и скульптуры из льда. Он будет открыт в течение шести недель.

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Polestar (дочерняя компания Volvo) открыла единственный в мире автосалон из снега и льда в финском городе Рованиеми. На его строительство понадобился месяц. Подробности рассказали на сайте The Sun.

Проект построили в рамках мероприятия Arctic Design Week. Автосалон будет работать шесть недель.

[ + – ] Автосалон Polestar будет открыть в течение шести недель Фото: Polestar

Для строительства 12-метрового белого куба понадобилось 3000 кубометров снега. Его "одолжили" на территории рядом находящегося курортного городка.

Внутри автосалона можно найти только электромобиль Polestar 2 и ледяные скульптуры. Они имитируют колеса и подвеску автомобиля.

[ + – ] Внутри автосалона находится электромобиль Polestar 2 Фото: Polestar [ + – ] Из льда создали копию колеса Polestar 2 Фото: Polestar [ + – ] Из льда создали копию подвески Polestar 2 Фото: Polestar

Автосалон работает по собственным правилам. Например, вы не можете сразу купить автомобиль. Сотрудник проведет вам экскурсию, устроит тест-драйв электромобиля, но заказать его можно только на сайте компании.

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Помимо этого продавцы не берут комиссию за свои услуги. Цены на автомобили фиксированные и указаны на сайте. Также в Polestar честно рассказывают о реальном воздействии современных электромобилей на окружающую среду.

Ранее Фокус писал, что Volvo официально презентовали новый флагманский электрокроссовер Polestar 3.