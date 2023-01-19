Volvo побудували єдиний у світі автосалон зі снігу та льоду (фото)
В автосалоні можна знайти електромобіль Polestar 2 та скульптури з льоду. Він буде відкритий упродовж шести тижнів.
Polestar (дочірня компанія Volvo) відкрила єдиний у світі автосалон зі снігу та льоду у фінському місті Рованіємі. На його будівництво знадобився місяць. Подробиці розповіли на сайті The Sun.
Проєкт збудували в межах заходу Arctic Design Week. Автосалон працюватиме шість тижнів.
Для будівництва 12-метрового білого куба знадобилося 3000 кубометрів снігу. Його "позичили" на території курортного містечка, що розташоване поруч.
Усередині автосалону можна знайти лише електромобіль Polestar 2 та крижані скульптури. Вони імітують колеса та підвіску автомобіля.
Автосалон працює за власними правилами. Наприклад, ви не можете одразу купити автомобіль. Співробітник проведе вам екскурсію, влаштує тест-драйв електромобіля, але замовити його можна лише на сайті компанії.Важливо
Крім цього, продавці не беруть комісію за свої послуги. Ціни на автомобілі фіксовані та вказані на сайті. Також у Polestar чесно розповідають про реальний уплив сучасних електромобілів на довкілля.
Раніше Фокус писав, що Volvo офіційно презентували новий флагманський електрокросовер Polestar 3.