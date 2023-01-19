Volvo побудували єдиний у світі автосалон зі снігу та льоду (фото)

В автосалоні можна знайти електромобіль Polestar 2 та скульптури з льоду. Він буде відкритий упродовж шести тижнів.

Related video

Polestar (дочірня компанія Volvo) відкрила єдиний у світі автосалон зі снігу та льоду у фінському місті Рованіємі. На його будівництво знадобився місяць. Подробиці розповіли на сайті The Sun.

Проєкт збудували в межах заходу Arctic Design Week. Автосалон працюватиме шість тижнів.

[ + – ] Автосалон Polestar працюватиме протягом шести тижнів Фото: Polestar

Для будівництва 12-метрового білого куба знадобилося 3000 кубометрів снігу. Його "позичили" на території курортного містечка, що розташоване поруч.

Усередині автосалону можна знайти лише електромобіль Polestar 2 та крижані скульптури. Вони імітують колеса та підвіску автомобіля.

[ + – ] Всередині автосалону стоїть електромобіль Polestar 2 Фото: Polestar [ + – ] З льоду створили копію колеса Polestar 2 Фото: Polestar [ + – ] З льоду створили копію підвіски Polestar 2 Фото: Polestar

Автосалон працює за власними правилами. Наприклад, ви не можете одразу купити автомобіль. Співробітник проведе вам екскурсію, влаштує тест-драйв електромобіля, але замовити його можна лише на сайті компанії.

Важливо

В Україні з'явився найрідкісніший і найшвидший спорткар від Volvo (фото)

Крім цього, продавці не беруть комісію за свої послуги. Ціни на автомобілі фіксовані та вказані на сайті. Також у Polestar чесно розповідають про реальний уплив сучасних електромобілів на довкілля.

Раніше Фокус писав, що Volvo офіційно презентували новий флагманський електрокросовер Polestar 3.