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Авто

Volvo побудували єдиний у світі автосалон зі снігу та льоду (фото)

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Фото: Polestar | Polestar побудували свій автосалон із 3000 кубометрів снігу

В автосалоні можна знайти електромобіль Polestar 2 та скульптури з льоду. Він буде відкритий упродовж шести тижнів.

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Polestar (дочірня компанія Volvo) відкрила єдиний у світі автосалон зі снігу та льоду у фінському місті Рованіємі. На його будівництво знадобився місяць. Подробиці розповіли на сайті The Sun.

Проєкт збудували в межах заходу Arctic Design Week. Автосалон працюватиме шість тижнів.

Polestar Fullscreen
Автосалон Polestar працюватиме протягом шести тижнів
Фото: Polestar

Для будівництва 12-метрового білого куба знадобилося 3000 кубометрів снігу. Його "позичили" на території курортного містечка, що розташоване поруч.

Усередині автосалону можна знайти лише електромобіль Polestar 2 та крижані скульптури. Вони імітують колеса та підвіску автомобіля.

Всередині автосалону стоїть електромобіль Polestar 2 Fullscreen
Всередині автосалону стоїть електромобіль Polestar 2
Фото: Polestar
З льоду створили копію колеса Polestar 2 Fullscreen
З льоду створили копію колеса Polestar 2
Фото: Polestar
З льоду створили копію підвіски Polestar 2 Fullscreen
З льоду створили копію підвіски Polestar 2
Фото: Polestar
Всередині автосалону стоїть електромобіль Polestar 2
З льоду створили копію колеса Polestar 2
З льоду створили копію підвіски Polestar 2

Автосалон працює за власними правилами. Наприклад, ви не можете одразу купити автомобіль. Співробітник проведе вам екскурсію, влаштує тест-драйв електромобіля, але замовити його можна лише на сайті компанії.

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Крім цього, продавці не беруть комісію за свої послуги. Ціни на автомобілі фіксовані та вказані на сайті. Також у Polestar чесно розповідають про реальний уплив сучасних електромобілів на довкілля.

Раніше Фокус писав, що Volvo офіційно презентували новий флагманський електрокросовер Polestar 3.