Porsche предложит современные мультимедийные системы для своих старых автомобилей

В Porsche придумали, как дать владельцам старых моделей возможность наслаждаться своими автомобилями в наше время. Новые мультимедийные системы доступны для классических спорткаров и кроссовера Cayenne первого поколения.

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Porsche решили предложить для своих клиентов современные мультимедийные системы, которые можно установить в старые модели компании. Подробности рассказали на сайте Carscoops.

Информационно-развлекательные системы со временем устаревают. Привычные для современных пользователей технологии не встретить в старых автомобилях.

Чтобы решить эту проблему, в Porsche создали модифицированный сенсорный экран Classic Communication для классических спорткаров 911 и оригинального 986 ​​Boxster. Также предусмотрены варианты для моделей 987 Boxster/Cayman и кроссовера Cayenne.

[ + – ] Porsche предлагает сразу несколько вариантов мультимедийной системы Фото: Porsche

Система Classic Communication Plus для Cayenne 2003-2008 годов выпуска шире, чем стандартная система и имеет аппаратные клавиши по обеим сторонам экрана. Устройство оснащается 7-дюймовым сенсорным экраном с возможностью подключения гаджетов по Bluetooth, поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.

[ + – ] Для Porsche Cayenne первого поколения доступен 7-дюймовый сенсорный экран Фото: Porsche

Porsche разработала разные версии Classic Communication Plus для Европы и Северной Америки. Устройства, продаваемые в Европе, оснащены цифровым радио DAB+, а другая версия — спутниковым радио SiriusXM.

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Также есть бортовой компьютер, а в моделях 911, Boxster и Cayman предусмотрена возможность сохранять личные настройки для таких функций, как освещение, стеклоочистители, климат-контроль и дверные замки. Стоимость систем в Европе начинается с 1645 долларов.

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