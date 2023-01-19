Porsche предложит современные мультимедийные системы для своих старых автомобилей
В Porsche придумали, как дать владельцам старых моделей возможность наслаждаться своими автомобилями в наше время. Новые мультимедийные системы доступны для классических спорткаров и кроссовера Cayenne первого поколения.
Porsche решили предложить для своих клиентов современные мультимедийные системы, которые можно установить в старые модели компании. Подробности рассказали на сайте Carscoops.
Информационно-развлекательные системы со временем устаревают. Привычные для современных пользователей технологии не встретить в старых автомобилях.
Чтобы решить эту проблему, в Porsche создали модифицированный сенсорный экран Classic Communication для классических спорткаров 911 и оригинального 986 Boxster. Также предусмотрены варианты для моделей 987 Boxster/Cayman и кроссовера Cayenne.
Система Classic Communication Plus для Cayenne 2003-2008 годов выпуска шире, чем стандартная система и имеет аппаратные клавиши по обеим сторонам экрана. Устройство оснащается 7-дюймовым сенсорным экраном с возможностью подключения гаджетов по Bluetooth, поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.
Porsche разработала разные версии Classic Communication Plus для Европы и Северной Америки. Устройства, продаваемые в Европе, оснащены цифровым радио DAB+, а другая версия — спутниковым радио SiriusXM.Важно
Также есть бортовой компьютер, а в моделях 911, Boxster и Cayman предусмотрена возможность сохранять личные настройки для таких функций, как освещение, стеклоочистители, климат-контроль и дверные замки. Стоимость систем в Европе начинается с 1645 долларов.
Ранее Фокус рассказал, что компактный кроссовер Porsche Macan станет электрическим в 2024 году.