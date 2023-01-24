Самая медленная погоня: в США полиция час преследовала злоумышленника на тракторе (видео)

Злоумышленник на тракторе таранил авто и пытался наехать на пешеходов. Его не остановили полицейские шипы и патрульным пришлось применить оружие.

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Курьезный случай произошел в американском штате Северная Каролина. Несколько полицейских экипажей устроили погоню за трактором-беглецом. Об этом пишет сайт Watauga Online.

В полицию городка Бун поступил вызов, что неизвестный на тракторе таранит авто и пытается наехать на пешеходов. Прибывшие патрульные обнаружили трактор John Deere, пытавшийся врезаться в здание церкви.

[ + – ] Злоумышленник таранил авто и пытался наехать на пешеходов Фото: скриншот / YouTube

Заметив полицию, водитель трактора кинулся убегать. Он выскочил на шоссе 421, но больше 30-35 км/ч John Deere развить не мог. Чтобы оторваться, американец пытался вилять на дороге и протаранил еще несколько авто, в том числе – и полицейский Ford Explorer.

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Правоохранители применили шипы и пробили передние колеса трактора, однако это его не остановило. Когда John Deere направился к местной школе, полиция решила применить оружие и прострелила задние колеса.

Только тогда трактор-беглец остановился, а его водителя арестовали. Злоумышленника идентифицировали как 43-летнего Ронни К. Хикса, а трактор John Deere оказался украден. Ему выдвинули обвинения в угоне, опасной езде, сопротивлении при задержании, неповиновении полиции и нападении на стражей порядка.

Ранее Фокус сообщал, что загоревшуюся Tesla пришлось тушить два с половиной часа.