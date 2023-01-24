Найповільніша погоня: у США поліція переслідувала зловмисника на тракторі (відео)

Зловмисник на тракторі таранив авто й намагався наїхати на пішоходів. Його не зупинили поліцейські шипи і патрульним довелося застосувати зброю.

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Курйозний випадок трапився в американському штаті Північна Кароліна. Декілька поліцейських екіпажів влаштували погоню за трактором-втікачем. Про це пише сайт Watauga Online.

У поліцію містечка Бун надійшов виклик, що невідомий на тракторі таранить авто й намагається наїхати на пішоходів. Патрульні виявили трактор John Deere, який намагався врізатися в будівлю церкви.

[ + – ] Зловмисник таранив авто й намагався наїхати на пішоходів Фото: скриншот / YouTube

Помітивши поліцію, водій трактора кинувся тікати. Він вискочив на шосе 421, але більше 30-35 км/год John Deere розвинути не міг. Щоб відірватися, американець намагався виляти на дорозі та протаранив ще кілька авто, у тому числі й поліцейський Ford Explorer.

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Правоохоронці застосували шипи та пробили передні колеса трактора, проте це його не зупинило. Коли John Deere попрямував до місцевої школи, поліція вирішила застосувати зброю та прострілила задні колеса.

Тільки тоді трактор-утікач зупинився, а його водія заарештували. Зловмисника ідентифікували як 43-річного Ронні К. Гікса, а трактор John Deere викрали. Йому висунули звинувачення у викраденні, небезпечній їзді, опорі при затриманні, непокорі поліції та нападі на правоохоронців.

Раніше Фокус повідомляв, що Tesla, яка спалахнула після пожежі, довелося гасити дві з половиною години.