Авторынок США продемонстрировал худший результат за 10 лет: популярные марки и модели

В 2022 году на авторынке США сменился лидер. Наибольшим спросом у американцев по-прежнему пользуются большие рамные пикапы, но и продажи электрокаров растут.

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За 2022 год в США продали 13,65 миллионов новых легковых автомобилей. Это на 8,9% меньше, чем годом ранее и не дотягивает даже до показателей "коронавирусного" 2020 года. Такую статистику приводит сайт focus2move.

Авторынок США продемонстрировал худший результат за последнее десятилетие. Для сравнения: в 2016-2019 годах продажи составляли около 17 млн авто. Причиной обвала является дефицит автокомпонентов, из-за которого автопроизводители не могут выпускать достаточное количество машин.

[ + – ] Ford F-Series лидирует на авторынке США уже 45 лет

Также 2022 год отметился сменой лидера. Ford вышел на первое место с 1,76 млн проданных авто и подвинул на вторую позицию Toyota (1,72 млн). Третьими стали Chevrolet (1,51 млн авто).

ТОП-10 популярных автобрендов в США за 2022 год:

Ford – 1,76 млн проданных авто (-2,2% к 2021 году) Toyota – 1,72 млн (-9,9%) Chevrolet – 1,51 млн (+3%) Honda – 881,2 тыс. (-32,7%) Hyundai – 716,9 тыс. (-1,3%) Jeep – 684,6 тыс. (-10,9%) Nissan – 682,7 тыс. (-25,7%) Kia – 672,7 тыс. (-0,7%) Subaru – 556,5 тыс. (-7%) RAM – 545,2 тыс. (-15,8%)

Самый популярный автомобиль в США – по-прежнему пикап Ford F-Series. Модель остается в лидерах вот уже 45 лет, а в 2022 году она нашда 653 957 покупателей.

[ + – ] Ford Bronco продемонстрировал стремительный рост продаж Фото: Ford

В ТОП-3 американского авторынка – исключительно рамные пикапы. Вторым остается Chevrolet Silverado (520 936 авто), а третьим – RAM Pick-up (468 344).

В десятку моделей-лидеров впервые попали сразу два электрокара – Tesla Model 3 и Model Y. Также отмечается стремительный рост продаж внедорожника Ford Bronco – +234,2% (117 057 авто).

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Самые популярные авто в США за 2022 год:

Ford F-Series – 653 957 проданных авто (-9,9% к 2021 году) Chevrolet Silverado – 520 936 (-1,7%) RAM Pick-up – 468 344 (-17,7%) Toyota RAV4 – 399 941 (-1,9%) Toyota Camry – 295 201 (-5,9%) Tesla Model 3 – 264 648 (+117,6%) GMC Sierra – 241 521 (-3%) Honda CR-V – 238 155 (-34,1%) Toyota Tacoma – 237 323 (-6%) Tesla Model Y – 225 799 (+39,8%)

Ранее Фокус сообщал, что авторынок Европы упал до уровня начала 90-х. Причиной обвала также является кризис автокомпонентов.