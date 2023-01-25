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Авто

Авторынок США продемонстрировал худший результат за 10 лет: популярные марки и модели

Продажи авто в США, продажи авто, продажи новых авто, Ford F-Series, Ford Bronco, самые популярные авто в США
Фото: AP | Продажи авто в США оказались ниже, чем в "ковидном" 2020 году

В 2022 году на авторынке США сменился лидер. Наибольшим спросом у американцев по-прежнему пользуются большие рамные пикапы, но и продажи электрокаров растут.

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За 2022 год в США продали 13,65 миллионов новых легковых автомобилей. Это на 8,9% меньше, чем годом ранее и не дотягивает даже до показателей "коронавирусного" 2020 года. Такую статистику приводит сайт focus2move.

Авторынок США продемонстрировал худший результат за последнее десятилетие. Для сравнения: в 2016-2019 годах продажи составляли около 17 млн авто. Причиной обвала является дефицит автокомпонентов, из-за которого автопроизводители не могут выпускать достаточное количество машин.

Продажи авто в США, продажи авто, продажи новых авто, Ford F-Series, Ford Bronco, самые популярные авто в США Fullscreen
Ford F-Series лидирует на авторынке США уже 45 лет

Также 2022 год отметился сменой лидера. Ford вышел на первое место с 1,76 млн проданных авто и подвинул на вторую позицию Toyota (1,72 млн). Третьими стали Chevrolet (1,51 млн авто).

ТОП-10 популярных автобрендов в США за 2022 год:

  1. Ford – 1,76 млн проданных авто (-2,2% к 2021 году)
  2. Toyota – 1,72 млн (-9,9%)
  3. Chevrolet – 1,51 млн (+3%)
  4. Honda – 881,2 тыс. (-32,7%)
  5. Hyundai – 716,9 тыс. (-1,3%)
  6. Jeep – 684,6 тыс. (-10,9%)
  7. Nissan – 682,7 тыс. (-25,7%)
  8. Kia – 672,7 тыс. (-0,7%)
  9. Subaru – 556,5 тыс. (-7%)
  10. RAM – 545,2 тыс. (-15,8%)

Самый популярный автомобиль в США – по-прежнему пикап Ford F-Series. Модель остается в лидерах вот уже 45 лет, а в 2022 году она нашда 653 957 покупателей.

Продажи авто в США, продажи авто, продажи новых авто, Ford F-Series, Ford Bronco, самые популярные авто в США Fullscreen
Ford Bronco продемонстрировал стремительный рост продаж
Фото: Ford

В ТОП-3 американского авторынка – исключительно рамные пикапы. Вторым остается Chevrolet Silverado (520 936 авто), а третьим – RAM Pick-up (468 344).

В десятку моделей-лидеров впервые попали сразу два электрокара – Tesla Model 3 и Model Y. Также отмечается стремительный рост продаж внедорожника Ford Bronco – +234,2% (117 057 авто).

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Самые популярные авто в США за 2022 год:

  1. Ford F-Series – 653 957 проданных авто (-9,9% к 2021 году)
  2. Chevrolet Silverado – 520 936 (-1,7%)
  3. RAM Pick-up – 468 344 (-17,7%)
  4. Toyota RAV4 – 399 941 (-1,9%)
  5. Toyota Camry – 295 201 (-5,9%)
  6. Tesla Model 3 – 264 648 (+117,6%)
  7. GMC Sierra – 241 521 (-3%)
  8. Honda CR-V – 238 155 (-34,1%)
  9. Toyota Tacoma – 237 323 (-6%)
  10. Tesla Model Y – 225 799 (+39,8%)

Ранее Фокус сообщал, что авторынок Европы упал до уровня начала 90-х. Причиной обвала также является кризис автокомпонентов.