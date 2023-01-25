В Украине резко подешевели бензин и дизель: актуальные цены на АЗС

Стоимость топлива в Украине продолжает снижаться перед эмбарго на российские нефтепродукты от Евросоюза. Бензин А-95 в среднем подешевел на 30 копеек за сутки.

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В Украине продолжают снижаться цены на автомобильное топливо. Сейчас бензином А-95 можно заправиться за 45,99 грн за литр. Об этом рассказали на сайте консалтинговой группы "А-95".

Всего за сутки бензин А-95 в среднем подешевел на 30 копеек за литр. 25 января цены на это топливо составляют от 45 до 52 грн за литр.

Бензин А-95+ в Украине в среднем стоит 50,86 грн за литр. За сутки топливо подешевело на 26 копеек. Дешевле всего можно заправиться на АЗС "БРСМ-Нафта" — 47,93 грн за литр.

Дизельное топливо на украинских АЗС также подешевело. Средняя цена топлива в Украине составляет 52,82 грн за литр. За сутки цены снизились на 22 копейки. Дешевле всего заправляет АЗС VostokGaz — по 49,99 грн за литр.

Цены на автогаз остались прежними. В среднем литр топлива можно купить за 27,20 грн. Дешевле всего заправляться на АЗС "Авантаж 7" — по 24,65 грн за литр.

Важно

Будут изменения: как эмбарго на российские нефтепродукты скажутся на рынке топлива в Украине

Эксперты отметили, что снижение цен на украинских АЗС связано с большими запасами топлива. Их должно хватить почти на месяц.

Также сети АЗС готовятся к полному эмбарго на российские нефтепродукты, который Европейский Союз введет уже с 5 февраля 2023 года. Из-за этого стоимость топлива в Украине может увеличиться.

Ранее Фокус рассказал, что в Украине за 2022 год подешевели популярные автомобили с пробегом.