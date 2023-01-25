В Україні різко подешевшали бензин та дизель: актуальні ціни на АЗС

Вартість палива в Україні продовжує знижуватись перед ембарго на російські нафтопродукти від Євросоюзу. Бензин А-95 у середньому подешевшав на 30 копійок за добу.

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В Україні продовжують знижуватись ціни на автомобільне паливо. Наразі бензином А-95 можна заправитися за 45,99 грн за літр. Про це розповіли на сайті консалтингової групи "А-95".

Загалом за добу бензин А-95 у середньому подешевшав на 30 копійок за літр. 25 січня ціни на це паливо становлять від 45 до 52 грн за літр.

Бензин А-95+ в Україні коштує в середньому 50,86 грн за літр. За добу паливо подешевшало на 26 копійок. Найдешевше можна заправитися на АЗС "БРСМ-Нафта" — 47,93 грн за літр.

Дизельне паливо на українських АЗС також подешевшало. Середня ціна палива в Україні складає 52,82 грн за літр. За добу ціни знизилися на 22 копійки. Найдешевше заправляє АЗС VostokGaz — по 49,99 грн за літр.

Ціни на автогаз залишилися незмінними. У середньому літр палива можна придбати за 27,20 грн. Найдешевше заправлятися на АЗС "Авантаж 7" — по 24,65 грн за літр.

Важливо

Будуть зміни: як ембарго на російські нафтопродукти позначаться на ринку палива в Україні

Експерти зазначили, що зниження цін на українських АЗС пов'язане з великими запасами палива. Їх має вистачити майже на місяць.

Також мережі АЗС готуються до повного ембарго на російські нафтопродукти, яке Європейський Союз запровадить уже з 5 лютого 2023 року. Через це вартість палива в Україні може збільшитись.

Раніше Фокус розповів, що в Україні за 2022 рік подешевшали популярні автомобілі з пробігом.