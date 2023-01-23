Будуть зміни: як ембарго на російські нафтопродукти позначаться на ринку палива в Україні

Обмеження на постачання російських нафтопродуктів, які почнуть діяти з 5 лютого 2023 року, можуть спровокувати нестачу дизельного палива на ринках Європи та подорожчання пального в Україні.

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Санкційні обмеження Євросоюзу проти російських нафтопродуктів можуть спровокувати подорожчання палива на українському ринку. Про це "24 каналу" розповів директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

За його словами, після запровадження санкцій європейським країнам доведеться компенсувати зникнення російських нафтопродуктів із ринку для компаній. Наприклад, замінити майже 40% постачання дизельного палива. Це, найімовірніше, вплине на вартість пального на європейських АЗС та в Україні.

"Європа — дуже великий ринок. Це десь приблизно 3 мільйони тонн на місяць. У нас, мабуть, споживання буде майже 5 мільйонів тонн на рік. А тут 3 мільйони на місяць — дуже суттєві обсяги", — пояснив він.

При цьому, зазначив головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень Геннадій Рябцев, через ембарго може виникнути дефіцит ресурсу на спотовому ринку.

"Справа в тому, що всі українські трейдери здійснюють саме спотові закупівлі на ринку з дня на день. Поки що жоден український трейдер не має довгострокового контракту", — розповів експерт.

Після 5 лютого, коли санкції проти російських нафтопродуктів набудуть чинності, найбільший дефіцит може стосуватися дизельного палива.

Нагадаємо, 5 грудня 2022 року почало діяти нафтове ембарго на постачання російської нафти в Європу. Ціну на нафту з РФ обмежили приблизно в 60 доларів за барель.

Це означає, що країни Євросоюзу, Велика Британія, США, Канада, Японія та Австралія надають послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою тільки в тому випадку, якщо вона була куплена за граничною ціною або нижчою. З 5 лютого 2023 року буде також заборонено закупівлю російських нафтопродуктів.

Журналісти Reuters, із посиланням на російського чиновника в січні 2023 року писали, що санкції ЄС проти нафтопродуктів з РФ можуть вдарити по економіці країни-агресора навіть сильніше, ніж нафтові обмеження. Тому в Кремлі вважають, що обсяги переробки нафти зменшаться на 15% через санкції.

Тим часом країни G-7 та Євросоюзу домовилися про дві стелі цін на нафтопродукти з Росії. Також буде переглянуто ліміти цін на російську нафту. Так, одна цінова стеля діятиме для російських нафтопродуктів, які зазвичай торгуються з надбавкою до сирої нафти (дизельне паливо, бензин), а інша — для продуктів, які зазвичай торгуються зі знижкою (мазут).