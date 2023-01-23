Будут изменения: как эмбарго на российские нефтепродукты скажутся на рынке топлива в Украине

Ограничения на поставку российских нефтепродуктов, которые начнут действовать с 5 февраля 2023 года, могут спровоцировать нехватку дизельного топлива на рынках Европы и подорожание горючего в Украине.

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Санкционные ограничения Евросоюза против российских нефтепродуктов могут спровоцировать подорожание топлива на украинском рынке. Об этом "24 каналу" рассказал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

По его словам, после введения санкций европейским странам придется компенсировать исчезновение российских нефтепродуктов с рынка для компаний. Например, заменить около 40% поставок дизельного топлива. Это, скорее всего, повлияет на стоимость горючего на европейских АЗС и в Украине.

"Европа — очень большой рынок. Это где-то в районе 3 миллиона тонн в месяц. У нас, видимо, потребление будет около 5 миллионов тонн в год. А здесь 3 миллиона в месяц – очень существенные объемы, – объяснил он.

При этом, как отметил главный консультант в Национальном институте стратегических исследований Геннадий Рябцев, из-за эмбарго может возникнуть дефицит ресурса на спотовом рынке.

"Дело в том, что все украинские трейдеры совершают именно спотовые закупки на рынке со дня на день. Пока ни у одного украинского трейдера нет долгосрочного контракта", – рассказал эксперт.

После 5 февраля, когда санкции против российских нефтепродуктов вступят в силу, самый большой дефицит может касаться дизельного топлива.

Напомним, 5 декабря 2022 года начало действовать нефтяное эмбарго на поставки российской нефти в Европу. Цену на нефть из РФ ограничили в районе 60 долларов за баррель.

Это значит, что страны Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия оказывают услуги, связанные с российской танкерной нефтью только в том случае, если она была куплена по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

Журналисты Reuters, со ссылкой на российского чиновника в январе 2023 года писали, что санкции ЕС против нефтепродуктов из РФ могут ударить по экономике страны-агрессора даже сильнее, чем нефтяные ограничения. Поэтому в Кремле считают, что объемы переработки нефти уменьшатся на 15% из-за санкций.

Тем временем страны G-7 и Евросоюза договорились о двух потолках цен на нефтепродукты из России. Также будут пересмотрены лимиты цен на российскую нефть. Так, один ценовой потолок будет действовать для российских нефтепродуктов, которые обычно торгуются с надбавкой по отношению к сырой нефти (дизельное топливо, бензин), а другой – для продуктов, которые обычно торгуются со скидкой (мазут).